7 признаков того, что у вас есть третий глаз

07.12.2018 22:45

Третий глаз управляет Мудростью, интуицией и высшим сознанием. Полностью открытый третий глаз позволит вам почувствовать более глубокую связь со Вселенной, и это одно из самых удивительных чувств в мире.

Если вы чувствуете следующие семь вещей, то ваш третий глаз открывается

1. Правильное питание

Вы будете есть определенные продукты, которые вы обычно не ели. Вы станете более осведомлены о том, что вы едите, и получите больше энергии.

2. Больше чувствительности

С открытием третьего глаза люди становятся более чувствительны, а также видят цвета намного ярче, чем раньше.

3. Головные боли

Головные боли — это энергетическая перегрузка. Это признак того, что ваш третий глаз открывается или энергично развивается в той или иной форме. Головные боли могут быть легким или сильным, но это будет чаще, чем было раньше.

4. Давление между бровями

Возможно, вы чувствуете сильную пульсацию в центре вашего лба, это ощущение может быть до или после головных болей, все зависит от вашего тела и духовного состояния ума.

5. Понимание синхронности

Вы заметите все синхронности, которые происходят вокруг вас; Внезапно эти совпадения начнут иметь для вас смысл.

6. Яркое сновидение

У вас будут незабываемые сновидения. Они будут яркими, и у вас будет ощущение, будто они происходят в реальной жизни.

7. Новая цель в жизни

Вы будете более обеспокоены о своей жизни и о том, каков будет ваш следующий шаг. Вы будете видеть негативные и позитивные вещи яснее. В жизни вы найдете совершенно новую цель, и вы поймете, что эта жизнь стоит того.

Источник: esotericblog.ru