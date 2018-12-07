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Как сделать перебежавшую дорогу чёрную кошку символом удачи
Многие суеверия предупреждают о неудачах и бедах, однако дурное предсказание не должно становиться поводом для уныния. Известные всем приметы о черных кошках, сулящие беду, можно нейтрализовать, пишет dailyhoro.
Буквально каждому из нас известно, что черная кошка переходит дорогу к беде. Ждать, что неприятности будут преследовать вас на каждом шагу, не стоит. Эксперты рекомендуют выполнить две простых вещи: не переставать быть оптимистами и воспользоваться мудрыми советами наших предков. Это поможет избежать трудностей, которые в большинстве случаев люди притягивают сами, начиная думать о том, что плохое обязательно случится с ними в ближайшее время.
1. Вы спешите на работу, уже почти опоздали, и тут черная кошка перебегает вам дорогу. Вашему возмущению нет предела, вы останавливаетесь и начинаете размышлять, как бы обойти внезапное препятствие и предотвратить беду. Да, неприятности произойдут, если вы решите обойти целый квартал, опоздаете и получите выговор. Гораздо проще выполнить простой обряд — плюньте три раза через левое плечо и скажите:
«Кошка черна, дорогу перебегает, дурное с собой забирает».
Вот и все, что от вас требуется. Спокойно продолжайте свой путь и верьте, что с вами не приключится ничего дурного.
2. Вы едете по дороге, и вновь черная кошка мчится стрелой, перерезая путь подобно молнии. Вы останавливаетесь и ищите пути объезда. За вами постепенно собирается пробка, вы опаздываете, нервничаете и думаете о неприятностях. Не стоит идти на такие жертвы. Лучше бросьте вслед животному монетку со словами:
«От беды откупаюсь, молитвой защищаюсь».
Произнесите «Отче наш» и спокойно продолжайте путь.
3. Вы неспешно прогуливаетесь, у вас прекрасное настроение и все вокруг кажется позитивным и безмятежным. И снова черная кошка медленно, словно издеваясь, переходит дорогу. И вы уже не улыбаетесь, а думаете: «Быть беде». Вовсе нет. Посмотрите на кошку и скажите:
«С собой забирай на хвосте все, что принесла. Мимо меня беда проходит, никому не достается».
Черная кошка подстерегла вас при выходе из магазина? Или вы только идете за покупками, а животное преградило вам путь? Смело идите в магазин, купите что-то вкусное и покормите кошку. Даже если вы не обнаружите пугливое создание, оставьте корм и проговорите:
«Беду закормлю, уважу. Добрые слова и кошке приятны».
В таком случае встреча с черной кошкой принесет вам не неприятности, а удачу.
5. Вам предстоит важное дело: собеседование, экзамен, крупная покупка... Вы торопитесь, и тут черная кошка вновь дразнит вас, перебегая дорогу и словно намекая на то, что вашим планам не суждено сбыться. Успокойтесь, и эту примету можно обернуть себе во благо. Кусочек мела, щебенки и даже простая палочка решат вашу проблему. Нарисуйте перед собой черту и проговорите:
«Набело день перепишу, успею туда, куда спешу. Никто меня не остановит и удачу мою себе не присвоит».
Если вам все еще страшно, поплюйте через левое плечо. Будьте уверены, что все будет в порядке, и ваши планы останутся в силе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, суеверие, черная кошка, удача
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