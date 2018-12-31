Как привлечь деньги и удачу в новогоднюю ночь 2019

31.12.2018 10:15

Новогодняя ночь всегда считалась временем силы, когда самые заветные желания могут исполниться. Встретить Новый 2019 год можно не только весело, но и с пользой. 5 лучших ритуалов помогут привлечь в жизнь финансы и удачу.

В ночь с 31 декабря на 1 января миллионы людей загадывают самые сокровенные желания, и Вселенная откликается. В такие моменты можно с легкостью привлечь в жизнь все, что необходимо, если верить в себя и в то, что все получится. Эксперты рекомендуют пять лучших проверенных ритуалов, способных изменить вашу жизнь в лучшую сторону.

Как привлечь удачу в новогоднюю ночь

Перед тем как сесть за стол, напишите на пяти листках бумаги слово «удача». Положите их в карманы и празднуйте в окружении близких людей. Как только куранты начнут бить, произнесите:

«Удачи полные карманы!».

После наступления нового 2019 года достаньте записочки из карманов, положите под елку и произнесите:

«Удача со мной останется, в новом году не потеряется. За мной по пятам ходит, неудачи прочь гонит».

После того, как вы разберете елку, записочки вновь разложите по карманам и носите с собой, чтобы удача не покидала вас в те моменты, когда особенно нужна.

Ритуал на удачу в праздничную ночь

Заранее напишите список всего, от чего хотели бы избавиться до наступления Нового года. Укажите все, что считаете нужным: бедность, дурной характер, невезение, одиночество… Листочек сложите и в новогоднюю ночь сожгите в блюдечке. Пока ваш список горит, произнесите:

«Невзгоды за спиной оставляю, новую жизнь начинаю. Удачу привлекаю, больше проблем не знаю».

Пепел выкиньте за окно со словами:

«Никому не доставайтесь и ко мне не возвращайтесь!».

Как привлечь деньги на Новый год

Самый простой и действенный ритуал по привлечению денег помогает обрести финансовое благополучие уже в самом начале 2019 года. Не садитесь за стол с пустыми карманами, обязательно положите в них немного денег. Если нет карманов, купюру можно положить в обувь. Не забудьте произнести заговор перед тем, как начнут бить куранты:

«Деньги со мной остаются, новые к ним притягиваются, в новом году неприятности и трудности испаряются».

Денежный ритуал в новогоднюю ночь

Возьмите несколько настоящих или игровых купюр, развесьте на елке ближе к стволу, чтобы они не бросались в глаза. Развешивая богатство, произнесите:

«В новогоднюю ночь чудеса случаются, желания исполняются. Елочку украшаю, неудач с деньгами больше не знаю. Как часы 12 раз пробьют, так и деньги ко мне в дом пойдут».

После наступления нового года одну из купюр положите в кошелек, чтобы она в течение 12 месяцев привлекала к вам достаток.

Ритуал на финансовое благополучие

Приготовьте подарки для близких и обязательно положите в них по монете или купюре, приговаривая:

«Своим богатством делюсь, каждому удачи желаю».

Денежная энергетика вернется к вам, если вы будете искренне желать счастья и богатства близким людям. Не забудьте оставить несколько монет под елкой или поставить под нее копилку, чтобы в 2019 году проблемы с финансами не коснулись вас и вашей семьи.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru