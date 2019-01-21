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Приметы и суеверия: почему нельзя оставлять ложку в чашке
Наверное, многие слышали, что привычка пить чай, не вынимая ложечки из стакана или чашки, это не совсем прилично, пишут Подробности.
Для многих культур чаепитие – это особый ритуал, состоящий из множества важных мелочей. У каждого народа есть свои особенности и суеверия, связанные с чайной церемонией.
Однако существуют приметы, по которым стоит обязательно вынимать ложку из чашки.
Приметы и суеверия
В старые времена наши предки были уверены, что оставленная в чае металлическая ложечка служит удобным мостиком для разной нечистой силы. Зло очень легко сможет напитать жидкость, а затем вместе с ней проникнуть в человека, наведя на него порчу. Демоны, овладевшие своей жертвой, заставляют ее совершать ужасные поступки, сеют вражду и ненависть среди друзей и родных, что приводит к целой череде несчастий.
Последствия пренебрежения правилами хорошего тона могут быть очень плачевны для здоровья невоспитанного любителя чаевничать. Кроме высокой вероятности бытовой травмы вроде ожогов от пролитого горячего напитка или глаза, поврежденного торчащей из чашки ручкой, он рискует еще и серьезно заболеть.
Кроме медицинских неприятностей примета сулит еще и материальные проблемы. Ведь оставленная ложечка так часто становится причиной пролитого чая! А всем известно, что горячая и ароматная лужа на полу или скатерти символизирует пренебрежение к материальным благам, которые человек обычно получает лишь благодаря покровительству высших сил. Такое явное пренебрежение божьей помощью с большой вероятностью гарантирует немедленное наказание, которое проявится в значительном сокращении финансового потока и профессиональных проблемах.
Для незамужних девушек примета "ложечка в чашке" имеет особенное значение. Если юная прелестница так плохо воспитана, что даже чай пьет, не вынимая ложки, то вряд ли она в ближайшее время найдет себе приличного жениха. Так что нескорое замужество для девицы, забывающей о правилах хорошего тона и не думающей о будущем благосостоянии, является вполне закономерным и обоснованным предсказанием.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, приметы, суеверие, ложка
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