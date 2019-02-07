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Толкование примет: почему нежелательно спать напротив зеркала
07.02.2019 08:45
Многое люди слышали о том, что спать перед зеркалом нельзя. Однако далеко не все знают значение этой приметы, пишет Mirpozitiva.
детей не кладут спать перед собственным отражением во избежание испуга;
в узких и тесных помещениях не размещают зеркала неподалеку от кровати во избежание травматизма;
взрослые люди с беспокойным сном стараются ставить зеркало подальше от кровати, чтоб не нарушать свой вечерний отход ко сну.
Однако народные приметы трактуют эту традицию по-другому. Итак, зеркала и отражения опасны по следующим причинам:
можно "проглядеть" свою судьбу и "проспать" свое счастье;
душа может заблудиться между зеркальным и реальным миром и не вернуться;
из зеркала могут прийти бесы и прочая нечистая сила.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, приметы, зеркало
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