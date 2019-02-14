Приметы и суеверия: почему нельзя спать ногами к двери

14.02.2019 12:46

Существует множество примет, связанных со сном, в том числе с тем, как именно спит человек. По поверьям спать ногами к двери опасно, а так это или нет, ответит народная мудрость.

Сон — важная и неотъемлемая часть жизни каждого человека, и люди привыкли отдыхать с комфортом. Многие располагают кровати согласно учению фэн-шуй, следят за тем, как падает свет из окна, делают подушки с травами для того, чтобы сновидения были приятными и не мешали отдыху.

Однако существует поверье, что каким бы ни был сон, важно лишь одно: не спать ногами к двери. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с суевериями и ответить себе на вопрос: оправдана ли угроза, или же это просто предрассудки?

Основной причиной предрассудка о вреде расположения ногами к двери во время сна служит похоронный обряд, во время которого усопших выносят исключительно ногами вперед. Такой обряд зародился много веков тому назад, и люди верили, что после смерти душа покидает тело, устремляясь к выходу. Не удивительно, что глубокий сон сравнивают с маленькой смертью, и люди, опасаясь потерять душу, стараются не искушать судьбу и не ложиться ногами к выходу из помещения.

Еще одна примета гласит, что человек, уснувший ногами к двери, не выспится из-за кошмарных сновидений, которые будут одолевать его на протяжении всей ночи.

По поверьям спящие ногами к двери уязвимы к болезням, их просто сглазить из-за слабого биополя. По примете люди, спящие в таком положении, могут стать жертвами манипуляторов на долгие годы и жить будто во сне, во всем подчиняясь чужой воле.

В современной трактовке такая примета обретает совершенно иной смысл. Сейчас спать ногами к двери не рекомендуют излишне доверчивым и впечатлительным людям, которые могут начитаться «страшилок» и даже заболеть из-за боязни не проснуться.

Источник: https://from-ua.com