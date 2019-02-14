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Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза
Существуют бесчисленные методы защиты от дурного глаза - препараты, амулеты, заклинания и жесты - и еще большее число способов защиты, чтобы прежде всего не стать объектом поражения.
Люди носили на шее головки чеснока, чтобы отразить дьявола, вшивали мешочки с хлебом и солью (или предметами, которые были, возможно, благословлены Богом) в свою одежду, или клали такие пакетики в карманы своих детей, отправляя их в школу. Если предотвращение не было успешным, имелись разнообразные "средства". В Греции в этих целях использовали масло, гвоздику, воду, огонь и святые слова; на Ближнем Востоке - соль, плевки или сжигание квасцов; а в Эфиопии - вдыхали дым или пили святую воду.
Оберег от дурного глаза
Наиболее очевидный способ защиты от дурного глаза состоял в том, чтобы нарисовать или прикрепить изображение глаза на ценную собственность, такую как здания, суда и даже рогатый скот, чтобы гарантировать хорошее благосостояние, безопасный рейс, высокую производительность и так далее, - традиция, которая все еще действует и в наши дни. Многие люди используют символическое изображение глаз - браслеты, броши или кулоны, содержащие полированные медные диски или гладко отшлифованные драгоценные камни, которые, казалось, являются простыми украшениями, но могут, возможно, действовать как магический глаз, чтобы отклонить силу дурного глаза, повернув его на него самого. Чтобы защититься от дурного глаза, иногда на лоб повязывали шнурок или цепочку с амулетом, который свисал прямо между глазами. В Индии пятно на лбу, которое рисуют себе женщины, первоначально было, вероятно, предназначено также, чтобы отразить злой глаз, хотя в наши дни оно обычно используется для красоты. Даже узлы и застежки, как полагают, обладают защитной силой, поскольку они не только напоминают по форме человеческий глаз, но также (в случае узлов) запутывают злую силу и таким образом парализуют ее. В наши дни определенные монашеские ордена медсестер - для которых опасность возникает из-за постоянного профессионального контакта с болезнью, в результате чего они рискуют стать теми, кого "сглазили" - все еще носят на своих поясах якобы декоративные узлы и застежки. Даже медная упряжь лошади, теперь считающаяся причудливо декоративной, была защитной мерой: медные диски напоминали солнце, известное своей способностью затмить силы тьмы и отразить их в то же самое время.
Жесты защиты от сглаза
Жесты рук помогают защититься от дурного глаза. Они произошли как способы защиты от людей, предположительно обладающих дурным глазом. Наиболее обычный жест - кулак с высунутыми мизинцем и указательным пальцем - mano cornuta, или "рогатая рука", "коза", символ дьявола, который, как предполагалось, был достаточно мощным, чтобы противостоять колдовству собственными рогами дьявола. Сегодня люди носят пластмассовые или металлические амулеты удачи, имитирующие mano cornuta; козьи рожки; или наиболее популярный среди американцев итальянского происхождения перец чили (столь же острый как дьявол?). На Ближнем Востоке иногда прикрепляют к крышам зданий настоящие пары козьих рожек.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, защита, сглаз, суеверие
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