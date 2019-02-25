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Если набрать воду в полнолуние, она приобретает особые свойства
Заклинания в свете луны являются чем-то древним и наследственным. Наши предки тоже проводили разные ритуалы под свечением нашего спутника. Особенно в полнолуние.
В полнолуние простые вещи обретают мощную силу, которую можно использовать.
Ритуал полнолуния – один из многих. Очень хорошо, если во время полнолуния вы сможете набрать чистой воды с источника.
Эта вода является целительной и может использоваться для очищения от негативной энергии и даже для исцеления физического тела.
Вода сохраняет информацию.
Вода может содержать огромное количество информации, согласно исследованию доктора Масару Эмото. Японский ученый обнаружил, что замерзшая вода меняет свой внешний вид в соответствии со словами, которые она в себя «впитывает».
Результаты его исследования были проверены и дополнены немецким профессором Борисом Кохом, команда ученых которого подтвердила, что вода хранит память о каждом существе (будь то человек или животное) или предмете, с которым она контактировала.
Вода может поглощать энергию мыслей и намерений, будь то позитивные или негативные, а также различные астрологические события.
Вот почему обряд освещения воды во время полнолуния так силен. Он может стать инструментом или средством, изменяющим жизнь в лучшую сторону.
Вода во время полной луны.
Ваша собственная энергия также повлияет на воду, поэтому рекомендуется убедиться, что ваши мысли позитивны и чисты. Простая медитация – это все, что нужно.
Вы должны выбрать контейнер.
В полнолуние вы должны взять стеклянную тару: бутылку, банку, стакан. Стекло является одним из самых чистых материалов, поскольку оно не содержит токсичных химических веществ.
Поскольку она прозрачна, в отличие от дерева или металла, энергия будет идти непосредственно в воду, а не в сам контейнер. Затем заполните контейнер до максимума, если это возможно.
Вы должны украсить сосуд.
Контейнер должен быть оформлен на ваш вкус. Можете выбирать между написанием вдохновляющих слов, цитат или каких-либо посланий в будущее.
Его можно украсить драгоценными камнями или цветами.
Позвольте воде наполниться энергией.
Теперь тару с водой нужно поместить на улицу, рядом с окном или дверью. Требуется, чтобы она поглощала наибольшее количество света от луны.
Последний шаг – зарядите воду позитивной энергией. Перед тем как оставить воду на ночь, вы можете над ней помолиться, сказать несколько хороших слов или попросить у Луны подарить вам благополучие, счастье, крепкое здоровье и т.д.
Утром можете забрать воду домой и сделать первый глоток. Нужно пить эту воду в течение 28 дней подряд, делая лишь небольшой глоток.
Такая вода помогает очистить тело и энергетическое поле.
Вода в полнолуние – это средство для достижения единения со вселенной. Не пропустите такой шанс.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, вода, полнолуние
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