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Как номер телефона влияет на вашу жизнь
Цифры сопровождают нас везде, и многие не догадываются, насколько сильно они влияют на судьбу и принятие решений. С помощью нумерологии можно узнать, как влияет на жизнь номер телефона.
Телефонные номера для многих — это просто набор цифр, которые помогают связаться с нужными людьми. В нумерологии же каждая цифра обладает своими вибрациями, которые оказывают влияние на людей. Благодаря телефону мы поддерживаем связь с внешним миром, поэтому эксперты рекомендуют узнать о том, какие вибрации идут от конкретного номера.
Расчет прост: нужно сложить все цифры номера телефона, исключая код города, региона и оператора. Например: 8 (905) 235-63-25. В расчет берут последние семь цифр: 235-63-25 = 2 + 3 + 5 + 6 + 3 + 2 + 5 = 26 = 2 + 6 = 8. Энергетика полученного числа оказывает влияние на жизнь обладателя этого номера.
В расчете городского номера также учитываются цифры без дополнительных кодов. В прошлом номера телефонов выбирать было нельзя, сейчас же «счастливый» набор цифр доступен каждому. Стоит лишь взять калькулятор и узнать значение каждой цифры.
Единица
Число 1 усиливает энергетику человека и помогает ему добиваться успехов в деловой среде. Номер с вибрацией этой цифры идеален для бизнесменов, политиков и научных деятелей. Тем, кто находится в поиске второй половинки и привык жить размеренно, такой номер может принести множество проблем: от сложностей в общении с потенциальным партнером до бытовых неприятностей.
Двойка
Вибрации двойки помогают обрести внутреннюю гармонию. Под влиянием этой цифры проще сдерживать эмоции, избегать конфликтов и заниматься любимой работой или обучением. Двойка — хороший талисман для коммуникабельных людей, особенно для тех, кто трудится в сфере обслуживания.
Тройка
Творческая энергетика этого числа дает возможность полностью раскрыть таланты, и эту цифру можно считать покровителем артистов, писателей и всех, кто занят творческой работой. Амбициозное число помогает строить карьеру модельера и стилиста, однако для тех, кто привык мыслить рационально и следовать правилам, такой номер может стать причиной неудач и промахов в карьере.
Четверка
Четверка — отличная цифра для людей, занимающихся точными расчетами. Эта цифра символизирует стабильность, уверенность и надежность, поэтому подойдет работникам банковской сферы, бухгалтерам и проектировщикам. Для людей, связанных с творчеством, такая цифра может стать причиной частого дурного настроения и невозможностью реализовать свои таланты.
Пятерка
Цифра пять отвечает за перемены и авантюры, поэтому тем, чей номер телефона «отзывается» на вибрацию этого числа, стоит быть готовым к неожиданностям. Пятерка подходит любителям путешествий и исследований, живущим эмоциями и не привыкшим к планированию. Семейным людям, трудящимся на благо близких, такой номер нежелателен.
Шестерка
Вибрации цифры шесть подходят для уравновешенных людей, которые привыкли заботиться об окружающих и своей семье. Этот номер позволяет усиливать не только семейные, но и деловые узы, поэтому подойдет бизнесменам и начальникам. Благодаря этой цифре налаживать отношения с людьми значительно проще.
Семерка
Семь считается мистическим числом, и его вибрации часто подталкивают к поиску новой информации и размышлениям. Эта цифра также усиливает интуицию. Номер подойдет для ученых, исследователей и всех, кто связан с наукой.
Восьмерка
Восемь — денежное число. Этот номер телефона подойдет тем, кто идет к своей цели и не боится трудностей. Вибрация восьмерки дает возможность находить смелые решения, ведущие к материальному благополучию, и этот номер телефона подойдет всем, кто обладает коммерческой жилкой.
Девятка
Вибрации числа девять помогают снискать благосклонность фортуны. Это число отвечает за добродетель и сострадание, раскрывает лучшие черты характера и позволяет заботиться о людях. Номер с таким числом лучше всего подойдет работникам медицины, волонтерам, сиделкам, воспитателям и учителям.
Источник: dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, телефон, нумерология, цифра
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