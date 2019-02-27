6 вещей, от которых не может защитить даже ваш ангел-хранитель

27.02.2019 18:15

Ангелы - это существа великой силы, которые существуют во всех религиозных учениях в той или иной форме, пишет lifter и Beliefnet. Они существуют в ином измерении, выходящем за пределы физического, в котором существуют люди. Ангелы являются инструментами Творца и могут действовать как посланники между людьми и Богом.

Точное число ангелов неизвестно, однако, по оценкам богословов, их «сотни миллионов». Основано это мнение на видении апостола Иоанна, описанном в Откровении 5:11.

У ангелов есть имена, хотя мы их не знаем. У них есть личности и специальности. Они могут общаться друг с другом, и с людьми различными способами. Они могут мыслить независимо и обладают свободу выбора между правильным и неправильным. Есть несколько категорий ангелов, с разной властью и авторитетом, и они включают архангелов, серафимов, херувимов и других.

Ангелы окружают нас на протяжении всей нашей жизни и всегда готовы помочь, когда мы просим о помощи. Иногда может показаться, что мы взываем к ним, но они не внимают. На самом деле ангелы всегда слышат, но они могут помочь нам, только если мы дадим им разрешение.

Они вмешиваются только в случае прямого физического вреда или крайней необходимости, во всех остальных случаях - только если мы попросим. По этой причине необходимо не только рассказывать ангелам о наших проблемах, надеждах и желаниях, но и быть уверенным, что мы специально обращаемся к ним за помощью, руководством или вмешательством.

Однако и у них есть ограничения. Если кажется, что ангелы не слышат наших молитв, может случиться так, что мы просим о том, что им не подвластно. Вот 6 вещей, которые ангелы сделать не могут.

Ангелы не могут изменить универсальные законы.

Например, ангелы не могут изменить закон кармы. В некоторых традициях этот закон называется законом причины и следствия. Это закон плюсов и минусов. Это баланс для души. Если человек не имеет права получать определенное исцеление или дар, потому что не накопил достаточно положительной кармы в своем «кармическом банке», ангелы не могут отвергнуть закон кармы и подарить ему исцеление.

Человек должен иметь кармическое право на получение исцеления. Что могут сделать ангелы, чтобы помочь человеку, так это послать формы милосердия и сострадания человеку и тем, кто взаимодействует с ним. Это поможет человеку быстрее «погасить» свой кармический долг с меньшим сопротивлением.

Ангелы также могут предоставить человеку возможности, которые позволят ему совершать акты служения, которые будут генерировать положительную карму для депонирования в их «кармическом банке». Хотя ангелы не могут помочь нам изменить универсальные законы, они могут помочь нам обращаться с универсальными законами таким образом, чтобы это было наиболее полезным для нас и нашей ситуации.

Ангелы не могут изменить божественный план.

У Бога есть план для каждого из нас, и все эти планы божественно и совершенно сплетены в божественный план для всей Вселенной. При наших ограниченных человеческих возможностях мы не в силах понять все тонкости Божьего плана. Хотя ангелы знают о Божьем великом замысле и могут понять его, они не могут его изменить.

Если мы просим что-то конкретное, что потребовало бы изменения в божественном плане, ангелы не могут выполнить эту просьбу.

Например, если просьба состояла в том, чтобы помочь человеку переехать в Индию, но божественный план требует, чтобы он провел свою жизнь в Соединенных Штатах, ангелы не могут это изменить. То, что они могут сделать, - это помочь реализовать свою жизненную цель и понять важность этой роли в божественном плане.

Также могут быть другие способы, которыми ангелы могут помочь в выполнении запроса, но другим способом, который не изменяет божественный план. Возможно, мы получаем ответ на молитву, но не так, как мы ожидали, поэтому мы его не узнаем.

Ангелы не могут изменить божественное время.

Иногда ответ на просьбу о помощи звучит так: «Да, но не сейчас». Наряду с божественным планом все должно происходить в соответствии с божественным временем. События, которые должны произойти, чтобы все выстроилось правильно для выполнения запроса, иногда занимают время, потому что мы все связаны.

Как карточный домик - если мы переместим карту в неподходящее время, весь дом рухнет.

Ангелы проанализируют запрос и выполнят его, как только позволит божественное время. Тем временем ангелы помогут, предоставив толчок, информацию и возможности, которые помогут нам быть готовыми, когда придет божественное время. Таким образом, мы можем в полной мере воспользоваться возможностью и реализовать ответ на нашу молитву как можно скорее, как только наступит подходящий момент.

Иногда мы должны быть терпеливыми и верить, что ангелы знают, что они делают.

Ангелы не наказывают.

Наказание - это человеческая конструкция. Ангелы не судят нас ни за что, что мы когда-либо говорили, думали, чувствовали или делали. Как аспекты Бога, ангелы любят и поддерживают нас безоговорочно. У них нет суждения, поэтому наказывать не за что. Ангелы могут направить нас в нашей свободной воле, чтобы мы сделали выбор для нашего большего блага, если мы решим не следовать этому руководству, они не судят нас за это.

С точки зрения ангелов, следование их указаниям обеспечивает кратчайший путь, но если мы не решимся пойти по этому пути, это будет просто другой выбор. В конечном итоге все дороги приведут нас обратно в одно и то же место, так что божественный план будет исполнен.

Если мы попросим ангелов помочь нам отомстить или наказать другого, они не станут этого делать. Они не судят нас и не судят наших противников.

Ангелы не помогают нам избежать болезненных уроков.

Ангелы не могут продвинуть нас вперед по жизни, чтобы мы пропустили болезненный жизненный урок. Определенные уроки являются частью плана для нашей души и должны быть изучены. Этого нельзя избежать, как бы мы ни старались. Ангелы могут помочь нам усвоить урок как можно быстрее, чтобы мы могли двигаться вперед.

Они помогают нам увидеть ситуацию с другой точки зрения; помогают нам осознать, что есть урок, который нужно усвоить, и почему; помогают нам перестать сопротивляться обучению и учат сочувствовать и сострадать себе и другим.

Ангелы могут помочь нам управлять своими эмоциями, скорбеть и отпускать, чтобы минимизировать боль, однако урок должен быть усвоен. Ангелы не хотят, чтобы нам причиняли боль, но иногда это является частью того, чему нужно учиться в жизни.

Ангелы не могут вступать в конфликт без разрешения.

Ангелы не могут вмешиваться в нашу свободную волю или волю других людей. Мы не можем просить ангелов вмешаться в чужую жизнь или изменить план чужой души. Они могут этого сделать без разрешения конкретного человека. Например, если мы обратились за помощью в исцелении отношений, ангелы могут помочь нам, но другая сторона в отношениях должна на каком-то уровне также дать разрешение ангелам вмешиваться в их план души.

Что ангелы могут сделать в подобном сценарии, так это подать знак в той степени, в которой другой человек в отношениях также на каком-то уровне дал разрешение ангелам ему помогать. Ангелы могут помочь нам расти и меняться, чтобы по мере нашего развития мы оказывали положительное влияние на нашего партнера.

Это влияние, в свою очередь, может помочь им изменить то, как они реагируют на нас, выполнив нашу просьбу о исцелении отношений.