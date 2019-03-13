Самый несчастливый день в году: приметы на 13 марта, что категорически нельзя делать

13.03.2019 12:01

13 марта народном календаре дата получила название Василий капельник, Василий теплый, Василий каплюжник, дроворуб. Православная церковь 13 марта почитает преподобного Василия исповедника, пострадавшего при правлении иконоборца Льва Исавра (717-741), пишут Подробности.

Василий Исповедник был учеником и сподвижником Прокопия Декаполита, вместе с которым пострадал в период иконоборческого гонения при императоре Льве Исавре. Василий и Прокопий были преданы истязаниям и посажены в тюрьму, где находились до самой смерти жестокого императора. После освобождения, Василий прожил ещё около 10 лет. Умер он в 750 году.

Традиции 13 марта

В этот день обычно бывает оттепель. Днем солнышко заметно пригревает и с крыш начинает капать.

Придет Василий теплый и зима заплачет.

Василий капельник зиму плакать заставляет.

Однако до настоящего тепла еще далеко. Поэтому в избах продолжали топить печь, чтобы в жилище было комфортно находиться. Огонь нашим предкам представлялся живым существом.

Плюнуть в печной огонь или залить его водой категорически нельзя. По мнению крестьян, у человека, который такое совершит, непременно начнут болеть руки, а на губах и во рту появятся незаживающие раны. Если кто-то из домочадцев после расчесывания бросит в печь снятые с гребня волосы, то у него сильно и долго будет болеть голова. Огонь в печи зажигали с молитвой. Во время этого нельзя было громко разговаривать и ссориться, чтобы не накликать беду.

Что обязательно нужно сделать 13 марта

Ранее в этот день заносили в дом веточку сосны. Считалось, что она приносит благополучие и здоровье, очищает воздух в жилище. С Василия теплого наши предки собирали сосновые почки, чтобы потом приготовить целебные отвары, которые зачастую использовали при лечении простудных заболеваний.

В народе этот день считали одним из самых несчастливых в году, поэтому надо быть особенно осторожным. Уходя из дома, следует прочитать молитву и оберег, который защитит вас от зла и неприятностей.

Приметы 13 марта