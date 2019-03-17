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Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них
Вещи в доме могут нести как положительную, так и отрицательную энергетику. Чтобы не привлекать в дом неудачи, нищету и трудности, старайтесь избавиться от подобных предметов обихода.
Так, энергетика некоторых домашних предметов деструктивно влияет на людей, отталкивая от них благополучие и успех. Поэтому, чтобы удача, достаток и любовь всегда царили в вашем доме, вам следует избавиться от источников энергетической опасности либо минимизировать их негативное влияние на вас и членов вашей семьи.
Вещи, которые отталкивают удачу и деньги
1. Разбитая посуда и зеркала
Хранить такие вещи очень опасно с точки зрения биоэнергетики: они влияют на жильцов дома деструктивно, лишая жизненных сил и удачи. Кроме того, посуда со сколами или трещинами – это магнит для бедности и нищеты, поэтому, если ее хранить в доме, о благополучии, процветании, финансовом и профессиональном росте можно позабыть.
2. Чужие вещи
Чужие вещи также опасны, ведь они несут вам энергию своего первого владельца, его проблемы и неудачи. Поэтому, чтобы обезопасить себя, старайтесь не хранить в доме и не использовать чужие вещи либо нейтрализовать их негативное влияние с помощью специальных ритуалов по энергетическому очищению вещей.
3. Пустой кошелек
Некоторые люди имеют привычку покупать кошелек на будущее либо получают в подарок от близких людей, и некоторое время им не пользуются. Если кошелек лежит без дела, в нем обязательно должна быть хоть одна любая денежная купюра или монетка. Хранить в доме пустой кошелек очень плохо: он будет привлекать в ваш дом бедность и нищету.
4. Перевернутая подкова
Подкова – сильный оберег дома от нищеты, зависти и злых духов при условии, что он размещен правильно и в правильном месте. Если повесить подкову в перевернутом виде, то она, наоборот, станет магнитом для финансовых проблем и жизненных неудач.
5. Искусственные цветы
Цветы, если они живые, - это символ роста, жизни и процветания. А искусственные несут энергию смерти, поэтому привлекают в дом финансовые трудности и неудачи, а также проблемы со здоровьем его домочадцев.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, деньги, вещи, удача
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