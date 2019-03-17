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Архив - Необъяснимые явления

После инсульта мужчина обрел суперсилу

17.03.2019 09:32
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После инсульта мужчина обрел суперсилу

Инсульт, два инфаркта, операция на сердце и потеря бокового зрения на одном глазу — казалось бы, после такого просто нельзя не опустить руки.

Но 69-летний Тони Уэйтс из Эссекса, Англия, не растерялся и придумал себе занятие. Теперь он — местная знаменитость, которой гордится весь город, пишет Лайф со ссылкой на The Sun.

После того как на него свалились все эти проблемы со здоровьем, Тони пребывал в довольно мрачном расположении духа.

Но как-то утром он проснулся с мыслью, что хочет стать художником. Этим он сразу же поделился с женой.

У меня все получалось само собой. Странно как-то, не было никаких предпосылок — признался Тони Уэйтс.

Бывший инженер Тони начал писать картины в 2015 году, и сейчас на его счету уже больше 100 полотен. Два из которых дедушка недавно продал за $655.

Тони признался, что особенно хорошо у него получаются портреты и копии Моне. Сейчас в городском выставочном зале представлено 45 картин дедушки.

Питер Лионс, друг художника, признался, что все просто в восторге от работ Тони.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, инфаркт, инсульт, мужчина
 
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