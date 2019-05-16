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Неизвестная сила пробила в Млечном Пути «дыру»
Возможно, бреши были оставлены сгустками темной материи.
Астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики заявили о том, что в звездных потоках нашей галактики можно заметить бреши. По мнению исследователей, их могут оставлять сгустки темной материи, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Отмечается, что когда крупная галактика поглощает более мелкую или шаровое скопление, они закручиваются вокруг ее центра, превращаясь в звездные потоки. В нашей галактике известны десятки подобных потоков, один из самых длинных - GD-1. Можно было бы ожидать, что в линии, в которую вытянулись звезды, будет лишь одно место с пониженным содержанием звезд, откуда они начали разбегаться.
Теперь же исследователи заявили о том, что в GD-1 можно увидеть еще как минимум один "пробел", который ранее был неизвестен. При этом, в его окрестностях распределение звезд нарушено, образуя некое подобие зубца. Все выглядит так, словно GD-1 был пробит колоссальным "снарядом" - неизвестным объектом, который оставил рваную "рану".
"Мы не можем связать этот "снаряд" ни с одним наблюдаемым излучающим объектом. Он намного массивнее звезды, нечто уровня миллиона солнц. Звезд такой массы не бывает, это можно исключить. А если это черная дыра, то она должна быть сверхмассивной черной дырой - вроде той, что расположена в центре нашей Галактики", - заявила ведущий автор исследования Эна Бонака.
По мнению исследователей, "раны" могли быть нанесены большими сгустками темной материи. Сгусток темной материи размерами от 30-65 световых лет вполне мог пробить бреши в звездном потоке. Вместе с тем, нельзя полностью отбросить возможность того, что "снаряд" все-таки был особенно плотным скоплением звезд и его просто не удается идентифицировать.
Теги: Донбасс, космос, Млечный Путь
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