Названы цвета, притягивающие деньги как магнит

19.09.2019 18:02

Найти путь к процветанию можно, выбрав правильный кошелек, одежду и даже оттенок обоев для дома. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, какой цвет привлечет денежное изобилие, чтобы финансовые проблемы остались в прошлом.

Какие цвета привлекают деньги по дням недели

Каждый день недели связан с определенными цветами, и их можно использовать при выборе одежды и аксессуаров. Надев, к примеру, бирюзовое платье в субботу, женщина повысит свои шансы выиграть в лотерею или провести выгодную сделку.

Понедельник. В этот день удачу и денежное благополучие можно привлечь благодаря серебристым, опаловым и жемчужным оттенкам.

Вторник. Цвета, привлекающие деньги: фиолетовый, бордовый, ярко-оранжевый.

Среда. Привлечь богатство в середине недели помогут оттенки зеленого и темно-красного.

Четверг. Не остаться без денежной удачи в четверг помогут оттенки желтого: от насыщенного темного до практически прозрачного.

Пятница. В этот день богатство привлекут оттенки голубого, розового и лимонного.

Суббота. Справиться с материальными трудностями в субботний день можно благодаря бирюзовым, коричневым и серым дымчатым оттенкам.

Воскресенье. Последний день недели принесет удачу, если выбрать золотистые и терракотовые оттенки в одежде или подобрать аксессуары этих цветов.

Денежные цвета по фэн-шуй

Согласно древнему китайскому учению, цвета подбираются согласно стихии. Благодаря этому каждый сможет забыть о финансовых неурядицах.

Стихия Огня: оттенки серебристого, белого, золотого.

Стихия Земли: оттенки синего, фиолетового, розового.

Стихия Воды: оттенки оранжевого и красного.

Стихия Дерева: оттенки зеленого, терракотового.

Стихия Металла: оттенки голубого.

Денежные цвета согласно нумерологии

Подобрать цвет можно и благодаря нумерологическому расчету. Для этого складывают все цифры своей даты рождения. Например: 05.10.1989 = 5+1+1+9+8+9=33=3+3=6. Такой нехитрый расчет поможет найти правильный цвет, привлекающий денежную удачу.

1: оттенки золотого.

2: оттенки зеленого, белый.

3: оттенки розового, голубого.

4: темно-синий, серебро.

5: белый, серебро и золото.

6: розовый, ярко-зеленый.

7: лиловые оттенки, белый.

8: бирюзовые оттенки, черный, темно-синий.

9: алые оттенки.

Цвет кошелька для привлечения денег

Кошелек можно сделать не только вместилищем заработанных денег, но и талисманом, привлекающим финансовое благополучие. Подбирать кошелек нужно самостоятельно, чтобы исключить отток денежной энергетики.

Черный кошелек поможет избавиться от финансовых трудностей. Этот цвет позволяет сосредоточиться на работе и не упустить выгодных проектов.

Красный цвет кошелька привлекает удачу и успех, позволяет владельцу чувствовать уверенность и излучать позитив. Благодаря этому цвету деньги не переведутся.

Белый кошелек способствует разумной экономии. Такие кошельки подойдут тем, кто знает за собой слабость к шопингу и незапланированным тратам.

Золотые и серебряные оттенки кошелька притягивают богатство, особенно если положить внутрь талисман, притягивающий деньги.

Зеленый цвет считается самым лучшим для привлечения денег. Такой цвет не дает тратить лишнее, а также бережет от кражи и потери.

Источник: https://from-ua.com