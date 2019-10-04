Все рубрики раздела
- В Чили с неба упали пылающие объекты08:25
- У Зоны-51 видели странное существо. ВИДЕО09:14
- Девушка плачет слезами из хрусталя, профессура разводит руками07:30
- Загадочная "воющая" аномалия на дне Тихого океана потрясла ученый мир 18:10
- Названы цвета, притягивающие деньги как магнит18:02
- Названы признаки того, что это – не первая ваша жизнь на Земле12:48
- Эзотерики составили список вещей, которые запрещено фотографировать11:21
- «Норвежская Ванга» напророчила будущее: из-за чего воцарится хаос и наступит Третья мировая08:45
- В Крыму высадились тучи комаров с Нибиру, зараженных вирусами смертельных заболеваний - уфологи12:16
- Нам осталось каких-то 14 дней: ученые рассказали, что произойдет 28 августа14:00
В Чили с неба упали пылающие объекты
Нечто распалось на несколько частей.
На территории Чили упали несколько пылающих объектов, которые распались из единого целого, проходя плотные слои атмосферы. Ученые говорят, что это не метеорит, передает Хроника.инфо со ссылкой на НВ.
А на днях еще один неопознанный объект упал в Чили: с виду похожий на метеорит объект загорелся в плотных слоях атмосферы Земли из-за чрезвычайного трения и распался на несколько частей. После этого люди нашли семь пылающих обломков в разных местах.
Ученые подтвердили, что ни один из найденных семи объектов не является метеоритом, и эксперты пока не могут определить упавшие обломки.
Наиболее вероятно, что Чили стала площадкой для приземления космического мусора, которого развелось очень много на орбите Земли в последние несколько десятков лет.
Астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джон Макдоуэлл говорит, что он не наблюдал потенциальных объектов из космического мусора, которые могли бы упасть на Землю. Тем не менее, данные об орбитальных объектах могут быть неточными и обновятся через некоторое время.
Теги: Донбасс, Чили, небо
- У такого «народного героя» как Зеленский есть только 2 пути - эксперт
- Бежавший из Донецка пропагандист Прилепин разразился новой околесицей: пропагандист уверяет, что Захарченко станет новым президентом Украины
- Януковичу в донецкой фан-зоне выковали монету
- Президент получил смертельную посылку с угрозами
- На матче, который смотрели президент и украинские бойцы, установлен рекорд
- Стало известно о первых назначениях Зеленского: «нашумевшие фамилии»
- "Нацкорпус" привез гумпомощь жителям Золотого15:16
- Российские войска двинули военную технику к Луганскому аэропорту "ситуация накаляется"15:02
- СБУ вывели из ОРЛО экс-члена НВФ «ЛНР», предоставившего важные факты против РФ14:38
- "Оцените красоту игры", - Березовец раскрыл суть плана "Б" команды Зеленского по Донбассу14:19
- В Сети озвучили огромные потери боевиков за неделю - в "Л/ДНР" переполнены морги13:01
- В Золотое направлены дополнительные силы Нацполиции12:37
- В Мариуполе "Щастливі тварини" потребовали 1366 грн за возврат собаки хозяйке11:11
- Кураторы РФ приказали боевикам атаковать ВСУ в районе отвода войск, разжигая бои по всему Донбассу10:31
- Противник 27 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе09:28
- Остаются только могилы: в сети наглядно показали, что ждет боевиков ДНР09:11
- "Нацкорпус" привез гумпомощь жителям Золотого15:16
- Российские войска двинули военную технику к Луганскому аэропорту "ситуация накаляется"15:02
- СБУ вывели из ОРЛО экс-члена НВФ «ЛНР», предоставившего важные факты против РФ14:38
- "Оцените красоту игры", - Березовец раскрыл суть плана "Б" команды Зеленского по Донбассу14:19
- МИД РФ обвинил власти Украины в «насильственной украинизации»14:02
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- FAW привез в Украину бюджетный седан с "автоматом"13:30
- Россия должна ответить: Сенцов предоставил ООН важные сведения о своем заключении13:22
- В Сети озвучили огромные потери боевиков за неделю - в "Л/ДНР" переполнены морги13:01
- В Золотое направлены дополнительные силы Нацполиции12:37
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина18:16
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Восемь способов избавиться от осенней хандры11:00
- Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов09:46
- Золотые сердца бьются в груди этих знаков Зодиака09:18
- В Украине популярные лекарства попали под запрет08:48
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период