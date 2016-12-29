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Каким знакам Зодиака будет сопутствовать удача в 2017 году
Известный астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на следующий год, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
По словам астролога, в 2017 году звезды будут благосклонны к представителям таких знаков, как Стрелец, Рыбы, Рак и Скорпион.
«Юпитер войдет в знак Скорпиона, и эта планета считается символом благословения и счастья. Скорпионы окажутся самыми большими везунчиками, особенно во второй половине следующего года. Им можно открывать бизнес, завершать все непростые ситуации, и этот знак действительно ждет успех. Также повезет Рыбам и Раку. В плане любви именно знак Рака будет самым счастливым», отметил астролог.
По словам Росса, в 2017 году Ракам нужно заводить семьи и рожать детей, а также играть в лотерею – ожидаются большие выигрыши. Что касается Рыб, то у них наступает хороший период в личной жизни, а также они смогут много путешествовать, успех будет сопутствовать творческим Рыбам, подчеркнул Росс. Стрельцы в следующем году будут успешными в политике и в карьере, у них появится множество возможностей.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, гороскоп, астролог
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