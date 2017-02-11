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Умер основатель Нью-Йоркской группы, поэт Богдан Бойчук
10 февраля в возрасте 89-лет скончался поэт, один из основателей и активных участников Нью-Йоркской группы Богдан Бойчук. Об этом сообщает zaxid.net.
Бойчук родился 11 октября 1927 года в селе Бертники Тернопольской области. В 1944 году его забрали на принудительные работы в Германию, где он оставался и после войны в лагере для перемещенных лиц в Ашаффенбурге.
В 1949 году Бойчук переехал в Нью-Йорк. В 1957 получил образование в области электроники и Городском колледже Нью-Йорка и работал в этой сфере до 1992 года.
В 1950-х годах Богдан Бойчук становится соучредителем Нью-Йоркской группы поэтов-эмигрантов, позже - редактирует издание "Нові Поезії", "Світо-Вид", "Сучасність". Издавал собственную поэзию, драматические произведения и прозу, переводил произведения с испанского, английского, русского на украинский.
Он - автор шести поэтических сборников, двух романов, восьми пьес, а также многих переводов.
Господин Бойчук был членом Национального союза писателей Украины. Жил в Нью-Йорке и в Киеве.
Фото: zaxid.net/
Теги: Донбасс, смерть, писатель, Роман Андреев
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