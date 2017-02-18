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Украинский фильм завоевал гран-при на Берлинском фестивале (ВИДЕО)
18.02.2017 10:36
Документальный фильм "Школа № 3", снятый в немецко-украинской копродукции, завоевал "Гран-при" в конкурсной программе категории 14+ на 67-м Международном кинофестивале в Берлине.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь "Театр переселенца" Анастасия Пугач, передает apostrophe.ua.
Режиссеры фильма - немец Георг Жено и украинка Елизавета Смит. В его основу легла пьеса "Николаевка", поставленная украинским "Театром переселенца". Над спектаклем Георг Жено работал совместно с украинским драматургом Натальей Ворожбит.
Фото: apostrophe.ua
Теги: Украина, Донбасс, Берлин, фильм, фестиваль, признак
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