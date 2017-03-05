Пять демонов Украины

05.03.2017 11:10

Если послушать и посмотреть некоторые украинские медиа, может создаться впечатление, что вот жила такая себе чудо-страна с кисельными берегами, а еще лучше — писаной красоты Галя. И мила, и красна, и умна. Словом, все при ней. А тут подкрался сукин сын Путин и ее «зганьбыв». Правда же, на мой взгляд, заключается в том, что когда пришел супостат, Галя уже давно стояла в интересной позе. Так что, простите, не вдуть ей было бы даже как-то не по-гусарски. Ну, а уж в том, что Путин — тот еще гусар — думаю, мало кто сейчас сомневается. Попробую объясниться.

Первый демон не поднимал Украину с колен. Хотя бы потому, что на тот момент она стояла на ногах. И достаточно твердо. Обратитесь к статистике и увидите, в каком состоянии мы вошли в Независимость. Промышленность, НИИ, хозяйственные комплексы. Впору мечтать о прошлом. Тот потенциал — да в умелые руки с нормальными мозгами — и сегодня мы бы обсуждали в парламенте вопрос о снятии виз для голландцев. Обсуждали бы долго и нехотя. Ибо трудно найти на карте такую вторую страну по совокупности прелестей, данных ей от природы, как Украина. Тут тебе и георасположение, и полезные ископаемые и чернозем и все прочее. Первый демон держал нос по ветру, быстро сориентировался и ухватил кусок распадающегося пирога. Молодец! И главное — как в известной детской сказке — не косил, не молотил, муку не молол, тесто не месил, дров не колол и печь не топил. Просто получил готовую страну, со всей инфраструктурой, которая раньше называлась УССР. Почти все работало и вертелось. Так развивай, чоловиче, развивай. По-моему, как раз самой трудной задачей было прос*ать такие козыри. Но оказалось, что там, где вместо языка нужно было наконец-то поработать руками и умом, магическая сила демона сразу закончилась. С мозгами, кстати, в ту пору было особенно напряженно.

Мы отдали третий в мире ядерный арсенал ни за что. Хуже дикарей. Те хоть, в обмен на золото, получали от испанцев бусы, четки и зеркала. Мы получили горящий Донбасс и лишились Крыма. Но демон до сих пор бьет себя в грудь, дескать, не отдать не могли, поскольку у 165 боеголовок заканчивался срок годности. Вопрос — что, сразу у всех ? Это во-первых. Во-вторых, боеголовки — только часть ядерного щита. А были еще пусковые комплексы, центры управления, подготовленные кадры и все прочее, что когда-то так и называлось — ракетные войска стратегического назначения. Но ведь хитер, чертяка! Что называется — старая партийная школа. Как красиво сместил акценты! Лады! Содержать эти боеголовки мы не могли. А что ты потребовал в замен? Уничтожил целую отрасль обороны в ответ на пустые обещания? А мог бы затребовать членство в НАТО. Уже тогда. С позиций сильного, потому что тикающая ядерная бомба в центре Европы — это серьезный аргумент. К нему бы прислушались. Слишком свежими были еще воспоминания о Чернобыле. И не надо всей этой бузы насчет референдумов. В Прибалтике, когда встал вопрос о НАТО, обошлись без плебисцита. То ли боялись все той же пятой колонны, то ли еще чего — но провернули все быстро, грамотно, по внутренним парламентским процедурам. Как говорится, без шума, без пыли. И так, что комар носа не подточит. То есть хитростью и сноровкой. Как раз твоя парафия! Что ж ты не подсуетился, демон?! Увы. И то же — в экономике. Когда пришло время мешки таскать, — началась прострация. Вот так, своим прожектерством и болтологией первый клоун нагнул страну, заложив вектор падения на долгие годы. Потому что вакуума в развитии быть не может. Есть либо рост, либо падение.

Второй демон реально поставил страну на колени. Перед олигархией. Второй демон — это папа украинских олигархов. Говорилось об этом много, поэтому повторятся не буду. Что касается внешней политики, а особенно вопросов стратегической обороны, то именно его подпись стоит на бумажке, которой мы сейчас утираемся всей страной — на Будапештском меморандуме. Не надо упрекать государства-гаранты в том, что они не исполняют взятых на себя обязательств. Они как-раз исполняют, причем в полной мере и даже больше. А лучше потрудитесь почитать текст самого меморандума. Гуглим, панове, гуглим. Если перевести на человеческий язык, то в случае возникновения угрозы для Украины, государства, подписавшие меморандум, обязуются встретиться для обсуждения проблем по разрешению вопроса. И все! Понимаете? Все.

Теперь переведу на бытовой-троещенский: есть я, Паша, Вован и Серега. Я отдаю Сереге свой охотничий карабин, а сам Серега, Вован и Паша обещают, что если кто, не дай Бог, залезет ко мне в квартиру, то мы все вместе соберемся и… обсудим этот вопрос. Речь не идет о «подписке»и «разборках». Возврате украденных ценностей, о восстановлении выбитой двери, сломанного замка, компенсации разбитого сервиза. Более того, Серега до сих пор может жить в моей квартире, с моим карабином в руках. Все, что мне было обещано пацанами, — это собраться и перетереть. Пацаны сказали — пацаны сделали. И теперь сижу я с бланшем в разбитой хате, в лыжи обутый, смотрю на пацанов и думаю: ну не лох? По ходу — натуральный. Как этот «меморандум» можно было подписывать — вопрос к профессионалам судебной психиатрии. Да, именно судебной. Потому что — пусть меня поправят юристы — речь не просто о служебном «недбальстве», а совсем о других статьях. При чем тут психиатрия? При том, что после всего содеянного, тот же персонаж поехал в Минск. Как я понимаю, развивать успех.

Не абсурд?

Повторюсь — суть ведь не в ракетах. Кто-то действительно думает, что если бы они у нас были — мы бы ими воспользовались? Кто-то реально представляет себе сценарий ядерного конфликта? Кто-то верит в него? Суть в том, что отдавать ракеты можно было только под детально прописанные гарантии безопасности Украины — кто, когда, каким способом ,какими средствами в каком объеме, и как долго будет защищать Украину в случае агрессии. Приведу пример по-детски, навскидку.. В Крыму появляются первые «зеленые человечки». Начинаются столкновения с ВСУ. Тут же устанавливается откуда ветер веет и с ближайших баз в Румынии, Венгрии, Австрии в Украину перебрасывают войска быстрого реагирования НАТО, а в Черное море входит Шестой флот США, просто постоять на рейде. Просто постоять. В духе Коломойского — «я тут гуляю». Четко, быстро, слаженно. И «зеленые человечки» на полусогнутых возвращаются в места дислокации, несолоно хлебавши. А потенциальные боевики на Донбассе дружно накалывают на левой груди портрет Леси Украинки и горланят в кабаках «Червону руту».

Вот этого как раз и не было сделано. Да любая аптечная инструкция в разы длиннее и детальнее, чем весь этот меморандум. Выходит, здоровье человека важнее, чем жизнь целой страны?

Не абсурд?

Битва за Крым была проиграна Украиной в сердцах и в головах, а не на военных картах. Давайте называть вещи своими именами: мы прос*али Крым задолго до того, как его отобрали русские . Прежде всего, благодаря бездарной государственной политике. Украинская власть видела в полуострове сугубо источник шарового курортно-земельного дерибана, причем даже в убыток самой себе. Когда турки, — как никто другой знающие толк в курортной бизнесе, — сказали: дайте нам первую линию, мы построим отели бесплатно, под ключ и потом будем вместе с вами эксплуатировать — выяснилось, что давать-то уже нечего. Все уже частное, прихватизированное, нарезанное, застроенное и огороженное. Конечно, есть такое емкое понятие как «отведение земель под общественную потребность». Но не станет же власть забирать землю у самой себя, любимой. Если бы изначально был генеральный план развития, то уверен, Объединенные Арабские Эмираты бы дрались с турками и испанцами за право инвестиций. Отсюда инфраструктура и занятость местного населения. Зарплаты, довольство, лояльность людей. И потом тот самый государственный барыга, если бы ему хватило ума на то, чтобы не взять «много и уже», а чуть-чуть подождать и стричь регулярно, стабильно, год за годом — и причем почти легально, был бы только в выигрыше. «Что вы воруете с убытков?» — говорил Жванецкий, -» воруйте с прибылей» . Ан нет, не хотят, не могут и не умеют. А тут все сразу вспомнили о милом сердце полуострове и полюбили крымских татар. Напомнить репортажи ТСН о самозахватах, стычках с милицией и чуть ли не введении ЧП в отдельных районах?

Таким образом, вырисовывается картина маслом: вам тридцать девять лет, вы- майор ВСУ в Севастополе, у вас двое детей, комната в офицерской общаге и смешная зарплата. Впереди — полная безнадега. А тут возникает Коля, с которым вы бухаете на выходных в кафе возле российской базы, а с ним два архаровца. В зеленой форме без опознавательных знаков. В одной руке у Коли звенят ключи от трехкомнатной квартиры, а в другой зеленеет пачка подъемных. Вот тут наш майор понимает, что родины больше нет. Они оба притворялись все это время. Она притворялась, что заботится о нем и его семье, а он притворялся, что ее защищает. Но теперь — каждый за себя. Он садится в машину у КПП и едет к нотариусу, а потом в кабак, квасить. Я, конечно, упрощаю и утрирую одновременно. Я не оправдываю. Присягу никто не отменял и измена есть измена. Просто, пытаюсь разобраться в мотивации. Где-то, наверняка, не обошлось без команд сверху, но об этом не будем. Иначе велика вероятность того, что ваш джип вдруг повстречается с молоковозом, водитель которого мирно выехал покурить на трассе в два часа ночи.

Третий демон — баюн и балабол — задрал Украине платье и стал «пышатысь» ее прелестями на весь мир. Ничего толком не сделал. Наваял кучу глечиков, вуликов, развел нас всех вместе с пчелами ( — Вікторе Андрійовичу, а де «Лікарня Майбутнього»? — У майбутньому, хлопці. У майбутньому ), залез пару раз на Говерлу, показал оттуда средний палец и был таков.

Четвертый демон был откровенно тупым и беспринципным. Говорить о нем нечего. Все и так наслуху и перед глазами. Он особо не деликатничал. Заполучил страну на президентских выборах. Прошу прощения, снял с нее трусы и собирался пользовать долгие годы. Но не рассчитал запал.

И теперь мы все удивляемся — почему нашу Галю — на коленях, с задранным платьем и спущенными трусами — пришли и, простите мой французский, трахнули?

Пятый демон — самый циничный и хитрый. Здесь как в захаровском фильме «Убить дракона»: третья голова — самая страшная. Реально имел шанс стать «отцом нации». Однако, для этого надо было нарушить договорняк. Иного не дано. Ведь почти все активы, способные наполнять бюджет, давно у старых «друзей», а тут надо кормить страну. Хорошо, пока есть кредиты. Ну еще год, еще два. А потом, сир, «ваши кудри примелькаются, и вас просто начнут бить». Теперь уже понятно, что его поддержали и просунули, но ведь большая политика — это всегда Макиавелли. Здесь ты промолчал, улыбнулся, а потом окреп, и засандалил по самую рукоять. Помните, как в «Крестном отце» Кополлы? Церковь. Крестины. Отрекаешься ли ты, Майкл Корлеоне, от сатаны? Отрекаюсь, — говорит Майк. И тут же где-то на трассе под Киевом дорогое авто берут под конвой четыре автомобиля СБУ. Отрекаешься ли ты Майк? Отрекаюсь. И спецгруппа штурмует особняк в Конче Заспе, а через пару минут известного персонажа везут на разговор в Генпрокуратуру. Отрекаешься ли ты , Майкл? — Отрекаюсь. И еще один бывший «друг» застывает с открытым ртом, в котором недоеденная устрица, за столом элитного киевского ресторана, вглядывается в удостоверение, протянутое ему одним из четырех парней спортивной внешности, в европейских костюмах. Не грохать. Боже упаси! И не сажать. Нет. А пригласить на интимный разговор. Ведь любой их них — это сокровище. Менеджер высочайшей квалификации. Поймите, чтобы делать деньги в такой стране и в таких масштабах, нужен симбиоз ума, смекалки, чутья и прочих качеств, которых у простых смертных, как правило, нет. Моральные аспекты обсуждать не будем. Сейчас только о бизнесе. За каждым из них мощные коллективы профессионалов. Все это надо сохранить. Даже люди Януковича, отжимая предприятие, как правило, оставляли руководство, чтобы не разрушать наработанные годами производственно-коммерческие связи, не терять опыт и знания. Любой олигарх — это бесценная денежная машина. И она должна работать, но немножко по другим правилам. Просто надо доходчиво объяснить, что украденные деньги — это не кража, а кредит, взятый у государства. Объяснить не на пальцах, а опираясь на документы в увесистой папке. Той самой папке, с которой некогда Остап Бендер пришел к подпольному миллионеру гражданину Корейко. Поговорить. Как юридическое лицо к юридическому лицу. Где заранее будут подсчитаны суммы, а затем умножены на учетную ставку НБУ за каждый день. По моему — справедливо. За двадцать лет эти деньги в умелых руках олигархов увеличились в десятки раз. Но нам чужого не надо. Верните, что взяли. Доплатите за активы не по слитой, а по рыночной стоимости. Небось, теперь-то есть откуда. Заплатите налог по льготной ставке. А дальше — пожать руки, поблагодарить, что не зарыли талант, а вон как увеличили, наградить орденом Сутулого. И работать, товарищи или панове. Работать. Поднимать страну. Тогда богатый умный человек поймет, что, словами классиков, часть — это меньше, чем целое. И чтобы не потерять целое — лучше отдать часть. А вот не самые умные начнут дергаться. Запустят все свое влияние и коварство. Кто-то попробует удрать, кто-то пойдет ва-банк. Со стрельбой, шантажом, подкупом и подрывами. Все это ожидаемо — никто не любит отдавать деньги. В этом случае придется наконец -то вспомнить, что государство — это не раскоряченная на четвереньках Галя, а мощный механизм принуждения. Попробуйте украсть десять тысяч долларов у наркокартеля. Просто так. Ради куража. Как долго после этого вы проживете и где вы сможете спрятаться? Что? У них пару тысяч нельзя, а у Украины миллиарды можно? И если так, то что нужно для того, чтобы и у нас не крали? Чтобы боялись, как огня? Немного. Все уже есть — кадры, база, спецсредства. Не хватает одного. Политической воли. Политической воли одного единственного человека.

Но Петр трижды отрекся. От народа. И не заплакал, как его тезка. А хмельным, безумным распутинским глазом ( эпитет Невзорова ) бросил довольный взгляд и расплылся в царской ухмылке: да пропади все пропадом. Знает же, понимает, чувствует, что приплыли, но все равно ползет и забрасывает шапку — «а там бурячки посаджу». Вот уже придворные халдеи точечно работают по активистам и закручивают резьбу масс-медиа. А люди начинают понимать: золотой батон — это не самое страшное. Оказывается, может быть и хуже. Гораздо хуже. Ведь жизнь стала в разы тяжелее, чем при прежнем режиме — реальных протестов почти нет. Жалкие отрыжки, пук от Майдана. И только.

Разве не абсурд?

Уверен, именно поэтому и ушел Шустер. С такими рейтингами! С такой популярностью! Мне кажется, однажды он осознал, что все эти люди, сидящие в студии, которых он пригласил, чтобы составить мини-портрет большой страны — это и есть Украина. Прилизанная, подпудренная гримерами, в свитерках и светлых летних брюках. И все, что они могут — это нажимать на клавиши «да — поддерживаю» или «нет — не поддерживаю». Ибо нормальный европеец воспламеняется от сотой доли того, о чем за все эти годы говорилось в студии у Шустера и сразу после эфира стреляется министр, и уходит в отставку правительство и люди устраивают миллионные митинги из-за того, что их пытались обмануть на пять копеек. Это в нормальном мире. В Украине можно прийти на эфир с топором в спине — и никакого эффекта не последует. Повздыхают, посочувствуют, возмутятся в кулачок. И все. Какой-то сердобольный помажет зеленкой ранку вокруг клинка. Программа Савика была предназначена для гражданского общества. И однажды он, видимо, понял, что как раз такого общества в Украине-то и нет. А значит — для кого все эти скандалы и выворачивания душ наизнанку?

Еще раз простите меня, грешного. Но захоти сегодня Порошенко прилюдно, под камеры и микрофоны, на Майдане Незалежности выйти и, положив руку на сердце, как он умеет, изобразив на лице такую скорбь, как будто он таки отнес все свое движимое и недвижимое в слепой траст ( причем траст от неожиданности сразу прозрел ) сказать честно: Украинцы! Вертел я вас всех!. Повиснет секундная пауза. Задние переспросят: шо-шо він каже? Передние шепотом ответят: каже, що крутив він нас усіх. Задние спросят: коли крутив? Передние ответят: не каже коли. Задние скажут: гм, дивно. И задумавшись, все вместе пойдут в садок вышневый коло хаты, чесать затылки , размышляя над тем, что же имел ввиду президент.

Не абсурд?

По неписанной черной традиции, после очередного кровавого теракта, преступники, бахвалясь, берут на себя ответственность, кичась перед миром — это наших рук дело. Ради интереса, я несколько дней мониторил позицию СБУ после убийства Гиви. Сначала открестились в стиле «я — не я, и мама не моя», потом переключили тумблер на «не подтверждаем-с, но и не опровергаем -с». Мне подумалось: да хоть бы соврали, что ли, ради приличия. Хоть бы намекнули: «Эй, мы существуем. И у нас есть спецы по контрдиверсиям и на территории Украины какой-то уголовник не может годами безнаказанно пытать и убивать украинских граждан. Потому что есть СБУ. Потому что есть присяга и честь офицера. В конце концов, это наша прямая обязанность, мы за этого деньги получаем. Народные деньги». Увы, не сложилось. Видимо, прав был Невзоров, сказав, что «единственное, на что способны украинские спецслужбы, — это подложить сало». И честно говоря, шока от этого я не испытал. Потому что в Украине бывали «вещи похлеще». У нас Министерство обороны возглавлял гражданин другого государства. Вдумайтесь на секунду! Самая стратегическая отрасль, допуск к государственной тайне и прочее, прочее, прочее. И никто, ни один офицер из ведомства, на которое возложена обязанность блюсти эти вопросы, даже не пикнул. Ни один. Ни один не возмутился: «Братцы-панове, что же это? Ведь англичане кирпичом ружья не чистят! А? Как же это?». Не было ночного побега через венгерскую границу, чтобы сдаться полиции в Швейцарии и там, на пресс-конференции, рассказать правду-матку всему миру. Никто не сошел с поезда в Берлине, чтобы потом написать открытое письмо Януковичу, как некогда Федор Раскольников, беглый советский дипломат, писал Сталину. И не будет еще одного разведчика, создавшего «Аквариум», «Выбор» и «Ледокол». Вместо этого продолжиться слаженная игра оркестров в Рава-Русской, Виноградовской, Порубновской, Угринивской , Смольницкой и прочих филармониях. Дальше будут шуршать в ящиках генеральских кабинетов партитуры новых симфоний и даже скрещенные кинжалы на фирменном штандарте ведомства все больше и больше станут походить на смычки для контрабаса. Это ведь только глупцы думают, что царица музыки — скрипка. Матерые оперативники знают: царь настоящей музыки — контрабас. И не важно, кого снимут или назначат. Потому что люди приходят и уходят. А музыка — вечна.

В угаре украинской сансары мы еще раз заложили вираж на новый круг. Расстрел на Майдане — это же Круты. Бойня, жертвоприношение. А далее — вечная, патологическая неспособность украинской элиты договориться между собой и пожертвовать личным ради общего, частным ради национального. Как обычно, два украинца — три гетьмана. Расплата за такую несговорчивость всегда была только одна — потеря суверенитета. Но мы-то в чем виноваты? Мы, простые украинцы? Самое обидное — все эти двадцать шесть лет мы стремились к лучшему. Мы старались, шли на баррикады, работали как лошади, выживали как собаки. Но каждый новый демон оказывался злее предыдущего и приводил с собой семерых еще хуже. И теперь,похоже, — не осталось больше ни сил, ни желаний. Мы словно уперлись в стену.

Так что же делать? Или не делать?

Пусть это прозвучит по-идиотски. У наших питомцев иногда есть чему поучиться. Как сказал когда-то Курт Воннегут: Господи, дай мне стать тем человеком, которым считает меня моя собака.

Моему чихуахуа почти два года. Тот еще партизан. Я читал, что этой породе приходилось выживать в джунглях, потому что мексиканцы их тупо уничтожали. Однажды, мы играли с ним так долго, что он почти выбился из сил. Я схватил его и прижал к дивану, показывая, кто здесь хозяин. Он попробовал вывернуться. Один раз, второй, третий. Не вышло. Тогда — клянусь — он глубоко вздохнул , просто, как человек, посмотрел на меня, расслабил складку на лбу и медленно моргнул глазами. И в этом взгляде, и вздохе, и в спокойном движении собачьих век сквозила такая мудрость, что я, со своими Шопенгауэром, Ницше, Камю и Хайдеггером, мгновенно осознал всю глубину собственного ничтожества. Я изумился. Разжал пальцы.

И в тот же миг он бросился на меня.

Порой, самое мудрое решение — это не сдастся, а перевести дух. Собраться с силами, с мыслями, успокоиться. У истории есть собственная логика, зачастую недоступная нашему пониманию. Она не сделает все за нас. Но она способна отвалить камень, перед которым мы, немощные, опустили руки. Я верю в то, что украинцы- не самый проклятый народ на этом шарике. Не век банковать демонам и упырям. Я знаю, что среди тех сорока с лишним миллионов уже сейчас есть свой Вацлав Гавел или Лех Валенса.

Поэтому давайте выдохнем, разгладим складки на лбах, на секунду опустим веки.

И пусть всех наших врагов усыпит эта показная покорность.

А потом, как в картине Джо Карнахана:

Я ринусь в бой,

Достойный схватки —

Последней на мой век.

Живи и умирай в сей день,

Живи и умирай в сей день…

Источник hvylya.net