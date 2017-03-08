Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен

08.03.2017 10:40

Неожиданный для всех арест главы ГФС открыл новую американо-украинскую страницу в отношении между двумя странами. И похоже на Петра Порошенко в Вашингтоне больше не рассчитывают.

Молниеносная история с главой Государственной фискальной службы Романом Насировым стала сигналом того, что в США в среднесрочной перспективе определились с политикой относительно Украины. Покинутые своими предыдущими гарантами из Демократической партии НАБУ и САП на протяжении всей зимы выражали максимальную лояльность Администрации президента, всячески доказывая свою нужность и полезность. И одновременно эти же новосозданные следственные органы жестко критиковались за неумение довести до логичного конца хотя бы одно громкое дело. Речь шла в первую очередь (а по сути и в единственную – ничего другого из «громких дел» у НАБУ больше нет) о «газовом деле» беглого нардепа Александра Онищенко, которое разваливается во всех судах Европы и Украины.

С другой стороны, в АП к концу зимы уже окончательно расслабились с пресловутыми «пленками Онищенко». Судя по всему, все что у Онищенко есть на Порошенко – это только покерские понты. И хотя Петр Алексеевич отреагировал на угрозы Онищенко очень нервно, показав тем самым, что слова нардепа хоть и не подкреплены записями, но имеют определенную почву для оснований, из юридического вектора атаки президент выйти сумел. Но также неожиданно Порошенко получил «оборотку» с другого фланга – полностью подконтрольной ему службы ГФС. И вновь здесь мелькнула тень Онищенко, противозаконные интересы которого, по мнению следствия, представлял Насиров.

Новый план по Украине

Государственная фискальная служба в украинских реалиях – это чуть меньше, чем весь Кабинет министром, но значительно больше и влиятельнее, чем любая министерская и чиновничья должность. Гигантская монструозная структура ГФС отвечает за сбор всех налогов, а также за работу таможни. Через ГФС происходит наполнение бюджета страны, и соответственно, через ГФС проходят миллиардные денежные потоки, которые затем уже перераспределяются во все другие ведомства страны. Именно в ГФС и проходят все наиболее «жирные» коррупционные схемы от банальных уклонений от налогов до масштабных махинаций на таможне. Поэтому должность главы ГФС для всех бизнес- и властных групп влияния в стране переоценить сложно.

Романа Насирова 100% человеком Петра Порошенко назвать все же нельзя. Насирова назначили как компромиссную фигуру между терявшими стремительно популярность (но не аппетиты) «фронтовиками» Яценюка и разраставшимися возможностями (и тоже аппетитами) БПП Порошенко. Кроме того, назначение Насирова в своем стиле (дать «тем» и «этим») лоббировал также лично Виталий Хомутынник. В результате ГФС удовлетворяла по возможности разные аппетиты групп влияния, а сам Насиров вплоть до февраля текущего года чувствовал себя более чем уверенно. Заграничные командировки, признание в любви к Трампу, надувание щек и в целом, гламурный образ жизни состоявшегося во всем человека.

И, тем не менее, иерархию Насиров чувствовал и соблюдал исключительно четко. И главным начальником и распорядителем у него оставался сначала Порошенко, а только потом (в зависимости от конъюнктурного веса сегодняшнего дня) все остальные. И вот случается «чудо в Феофании» — Насирова крайне агрессивно и бескомпромиссно арестовывают детективы НАБУ и прокуроры САП. Арестовывают, несмотря на мощное противодействие отдельных депутатов от БПП (на секундочку, депутатов от власти). Промежуточный итог мы уже все знаем – практически «раздевающий» залог в 100 миллионов (в НАБУ вообще 2 миллиарда запрашивали и оказались вердиктом суда крайне недовольны), а также 60 суток ареста.

Сигнал с Потомака

Ни Артем Сытник (директор НАБУ), ни Назар Холодницкий (руководитель САП) с учетом специфики межвластных отношений в Украине, по своей инициативе «запаковать» главу ГФС никогда бы не смогли. Это аксиома, которую даже разбирать как-то детально нет смысла. Отмашку НАБУ и САП могли дать только два центра принятия решений в Украине – Администрация президента Украины или Государственный департамент США.

Порошенко именно ТАКИМ ОБРАЗОМ убрать Насирова не мог по ряду причин. Во-первых, так зачистки среди своих не проводят. Насирова можно было тихо-мирно уволить. Если он где-то замутил свои схемы, которые вызвали раздражение у Первого – его можно было бы также тихо-мирно «раздеть» (сейчас это вообще в тренде). Но снимать своего же назначенца со скандальным арестом – это прямой путь к перепугу всей остальной команды, которая и так последнее время все больше пугается. А во-вторых, по реакции защитников Насирова – Александра Третьякова и Богдана Дубневича (традиционные «кошельки» БПП), хорошо видно, что для ближайшего окружения Порошенко это также стало сюрпризом.

Сейчас, после заявлений Петра Порошенко и лидеров фракции БПП, активно лепится легенда, что у нас нет неприкосновенных, и мы создали независимое правосудие. Но это уже реакция на потребителя, а также корявая попытка красиво выйти из этого конфуза. Особенно после того, как «активисты» под зданием Соломенского суда все сделали для того, чтобы Насиров не смог выйти на свободу.

И совсем другая реакция последовала на арест Насирова сначала из Вашингтона, а затем и из Брюсселя. Госдеп практически прямым текстом поддержал арест главы ГФС, а также призвал ускорить создание антикоррупционного суда. На следующий день практически слово в слово эти же тезисы повторил посол ЕС в Украине Хьюго Мингарелли.

И здесь следует отметить один очень важный момент. После смены администрации в Вашингтоне, США еще ни разу не выступали с «настоятельными рекомендациями» по вопросам внутренней политики в Украине. При Обаме это было нормой, «смотрящим» по Украине выступал Джо Байден, а американское посольство ежедневно выдавало инструкции украинским министерствам и ведомствам, включая кадровые назначения на уровне областей. После победы Трампа в этом направлении сложился вакуум и украинский политикум даже в некотором роде учился жить по-новому без руководящей и направляющей руки партии. И вот эта рука вернулась.

Итак, что обозначили американцы?

Первое. Вывели силовые орган, неподконтрольные Киеву – НАБУ и САП.

Второе. Требуют создание своей «автокефальной» судебной системы – антикоррупционных судов.

Третье. Обозначили, что на Петра Порошенко в 2019 году больше не рассчитывают.

Это главные месседжи с берегов Потомака. Открытым остается вопрос, на кого делают ставку американцы в качестве альтернативы Порошенко. С учетом того, как радостно и с подзабытым энтузиазмом блокировали Насирова в суде «еврооптимисты» — Мустафа Найем и Сергей Лещенко – можно смело предположить, что эта пара снова в большой американской игре. Свои преференции, возможно, также получили Михаил Саакашвили, Валентин Наливайченко и Юлия Тимошенко. Эта компания может уже сейчас рассчитывать на покровительство американцев.

А вот в окружении Петра Порошенко новым американским вызовом неприятно озадачены. Пока что в АП сумели обозначить свое раздражение через гневный спич своего «младшего партнера» Олега Ляшко, которй в ФБ написал буквально следующее: «Посольство США наполягає на створенні антикорупційного суду в Україні. Посольство США пропонує кандидатуру аудитора діяльності НАБУ. Це безцеремонне втручання у внутрішні справи України!! Ні одна суверенна держава, яка себе поважає, ніколи б не дозволила нічого подібного жодному іноземному посольству чи уряду. Коли українська влада погоджується на таке втручання, вона принижує українців».

По сути, Петр Порошенко в своем традиционном стиле через Ляшко высказал два пожелания:

а) взять НАБУ под украинский (читай – президентский) контроль и

б) затягивать в стиле Минских соглашений историю с созданием антикоррупционных судов.

Но проблема как раз в том, что быковать в открытую против американцев Петр Алексеевич не может себе позволить. Геополитический баланс противовеса между Москвой и Вашингтоном в Украине вот уже три года, как окончательно разрушен, а создать автократическое государство кадровый потенциал БПП просто не в состоянии. А значит Порошенко будет действовать в обычном для себя режиме – максимально тянуть резину, забалтывать все инициативы Вашингтона и дотягивать развитие ситуации до 2019 года. А там все для него закончится быстро и сурово.

Источник informat.com.ua