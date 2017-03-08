Синдром Лазаря. Как живут украинские коррупционеры после «воскрешения из мертвых»

08.03.2017 20:00

Суд, который 5 марта должен был избрать меру пресечения для Романа Насирова, затянулся и во второй половине дня стало известно, что он продолжит свое заседание на следующий день.

По предварительным данным, Специализированная антикоррупционная прокуратура просит для главы Государственной фискальной службы содержания под стражей с правом внесения залога в размере двух миллиардов гривен – то есть фактически той суммы, на которую, как подозревают, Насиров нанес вред государству, подписав незаконную отсрочку для компании Александра Онищенко по уплате в казну рентных платежей.

Однако сама суть дела слегка блекнет перед тем, каким образом чиновник, обвиняемый в коррупции, пытается уклониться от процесса. В суд его доставили на носилках, с диагнозом гипертоническая болезнь воторой стадии – высокого риска, однако без нужды в неотложной помощи. Это могло бы вызвать сочувствие, если бы в Украине среди чиновников и политиков не случалось ранее прецедентов скоропалительного заболевания, затем чудесного исцеления и дальнейшей (и очень часто – безбедной) жизни.

Вот 4 примера замечательной реализации «синдрома Лазаря» (по имени персонажа Евангелия, которому Иисус приказал: иди вон! – и тот вышел из пещеры, «обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами», несмотря на то, что до этого уже четыре дня как был мертв) украинскими коррупционерами разного пошиба.

1

Николай Рудьковский: любитель женщин и путешествий

Министр транспорта и связи Украины в 2007 году был обвинен в организации чартерного рейса в Париж для личных надобностей, что принесло казне убытков в 400 000 грн. Летал он туда, по данным ГПУ, вместе с «Мисс Украины – 2001» Александрой Николаенко, на тот момент – невестой американского миллиардера Фила Раффина (которая позже стала его женой). На суде Рудьковский появился в инвалидном кресле, в сопровождении медперсонала. Процесс закончился ничем.

В политике и во власти «инвалид» остался. На волне событий Евромайдана объявил о выходе из Партии регионов, а позже даже внес в парламент законопроект об импичменте Януковичу. В июле 2016-го газета «Факты» опубликовала признания руководителя «Нефтегаздобычи» Олега Семинского, три года находившегося в заложниках. Из них следовало, что к его похищению причастен Николай Рудьковский, его же деловой партнер. По некоторым данным, Рудьковский покинул Украину в конце 2014-го. В октябре 2016-го в сети появились фото: экс-министр и экс-депутат отдыхает в элитном отеле Chateau de la Chevre d’or («Замок Золотой Козы»), расположенном на Лазурном побережье во Франции в компании с какой-то брюнеткой, которую он фотографирует на фоне моря. Стоимость номера в этом заведении стартует от 6,7-10 тысяч гривен за сутки в зависимости от сезона. То, что оставшийся на свободе коррупционер, не бедствует, подтверждают рейтинги 100 самых богатых украинцев. По данным издания «Новое время», на октябрь 2016 года Рудьковский занимал 92-ю строчку этого списка. Его капитал по сравнению с предыдущим годом «усох» на 74%, однако все еще представляет внушительную сумму – $29 млн.

2

Петр Мельник: любитель взяток и госимущества

Ректора Национального университета государственной налоговой службы (подписавшего заявление об отставке на заседании суда по делу об обвинениях его в коррупции) задержали в июле 2013 года во время получения взятки в размере 40 и 80 тыс. грн., которые он требовал от двух граждан Украины за поступление их родственников в возглавляемый им вуз. Во время обыска в его кабинете обнаружили ещё $30 тыс. На суде Мельник симулировал сердечный приступ, также облюбовав инвалидную коляску. Но позже – видимо, по забывчивости, – решил продемонстрировать журналистам перевязку в области паха.

В конце концов Мельник, находившийся под домашним арестом, избавился от электронного браслета и сбежал. Скрывался в США, был объявлен в международный розыск. Вернулся в Украину, был задержан. Вначале его хотели выпустить под залог в 22,8 млн грн., но потом эту сумму уменьшили до 609 тысяч. Судебные дела скандального ректора все еще тянутся, однако в июне 2016 года он сам «пошел в наступление» и решил восстановиться в должности. Какой-либо информации о том, удалось ли ему это сделать, пока что нет. Зато в июле стало известно, что Мельника будут судить еще и за незаконное отчуждение госимущества. Горе-ректора, по-видимому, следует признать симулянтом-неудачником. По крайней мере, на сегодня – пока отечественная Фемида еще не признала его безгрешным.

3

Евгений Бакулин: любитель нефтегаза и детей

В марте 2014 года главу НАК «Нефтегаз» был задержан в своем кабинете. Как утверждал министр внутренних дел Арсен Аваков, «только по трем расследуемым Следственным управлением МВД эпизодам действия преступной группы, сумма ущерба государству оценивается в сумму около $4 млрд». Уже в кабинете Бакулину стало плохо, и к нему вызвали врачей. Из офиса компании задержанного вывезли в инвалидной коляске, в сопровождении силовиков с автоматами. Неделю спустя стало известно, что Бакулин либо останется под стражей, либо должен внести за себя залог в 1,5 млрд грн. Однако месяц спустя Печерским судом сумма залога была уменьшена фактически до 10 миллионов.

А дальше все вообще пошло как по маслу: прокуратура сняла с чиновника все обвинения, а сам он стал депутатом ВР от Оппозиционного блока (хотя и здесь не обошлось без скандала: Бакулин, по словам все того же Авакова, пытался подкупить избирателей). Ныне экс-руководитель «Нефтегаза» – глава подкомитета по вопросам отдыха и оздоровления детей Комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. Вот так – длинно и очень благостно.

4

Геннадий Корбан: любитель патриотизма и похищений

В октябре 2015-го, в ходе спецоперации по ликвидации деятельности организованной преступной группы, в офисах и частных помещениях людей, с которыми Корбан был связан, правоохранители нашли и изъяли более $1,3 млн и 40 млн грн. Еще $1 млн был изъят во время обысков в офисе партии «УКРОП» в Днепропетровске. Корбана задержали. В следственном управлении ГПУ в Киеве он изобразил предынфарктное состояние. Далее начинаются челночные перемещения Корбана из залов суда в больничные учреждения и обратно. Ему диагностируют ишемическую болезнь сердца и гипертонический криз второй степени. Заканчивается все тем, что Корбану избирают в качестве меры пресечения домашний арест. А весной 2016-го – приговаривают к 1,5 годам тюрьмы условно – за похищение двумя годами ранее бывшего председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергея Рудика. Мягкость приговора объясняется тем, что за два дня до него Корбан заключил мировое соглашение с потерпевшим.

После всех перипетий он отправляется на лечение в Израиль, где проживает его сестра. Потом возвращается в Украину. Потом снова уезжает. В августе 2016-го происходит забавный эпизод: детективы НАБУ «хлопают» на взятке в $150 тыс. судью Николая Чауса, который в феврале того же года принял решение о заключении Корбана под стражу. Чаус сбегает (не то в Крым, не то в Молдову), а Корбан на своей странице в ФБ сообщает, что группа израильских меценатов объявляет вознаграждение за поимку судьи – те же самые $150 тыс. («в двух трехлитровых банках»). В ноябре мэр Днепра Борис Филатов сообщил о том, что до нового года Корбан должен вернуться в Украину. Сам же бывший страдалец от ишемической болезни ведет тем временем активную деятельность, пишет посты в ФБ и организует новые волонтерские штабы.

Длинный перечень околосудебных чиновничьих симуляций можно было бы продолжить. Чего стоит, скажем, один опыт фигуранта «дела Онищенко» Валерия Постного, который для вящей убедительности не только взялся изображать тяжелого лежачего больного, но и согласился «под диагноз» (спиномозговой инсульт) экипировать себя памперсом. И даже использовать его по назначению. В зале суда… Но, во-первых, каков будет приговор господину Постному, пока что неясно. А во-вторых, даже без того, чтобы множить захватывающие примеры, можно сделать скромный промежуточный вывод: спасает от возмездия не столько актерское мастерство, сколько сумма, которая инкриминируется тому или иному должностному лицу. Чем она больше, тем вероятнее, что оно выйдет сухим из воды. Так что совет начинающим коррупционерам: воруйте больше, вы не в Китае. А памперсы, обмороки и сердечные приступы – оставьте тем, у кого не хватило размаха. Именно у них, прикарманивших сравнительно немного, есть некоторая угроза – не продолжить бурную и счастливую жизнь после суда.

Источник Восточный фарватер.