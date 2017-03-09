- Украинцы устали от национал-патриотической истерии10:30
- В ЕС назвали условия проведения выборов на Донбассе09:50
- В строительстве телевышки под Покровском подвижек нет08:50
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- Генерал Аброськин получил новую должность15:27
- Признание Надежды Савченко взорвало сети14:49
- Порошенко наградил 75 военных ВСУ, из них 26 - посмертно13:52
- Украина вводит систему электронных виз для иностранцев13:24
- Украина прекратила отбор газа из хранилищ и начала закачку12:44
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
Нацсовет наказал СТБ за непристойные жесты в детское время почти на 2 миллиона гривен
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания применила санкцию к телеканалу "СТБ" (ПАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИА ЦЕНТР – СТБ") штраф в размере 10% от суммы лицензионного сбора, что составляет 1, 654 миллионов гривен.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член регулятора Сергей Костицкий, передает Вести.
По его словам, мониторингам Национального совета зафиксировано, что отдельные анонсы передач и эпизоды передач "МастерШеф", "Хата на тата", "Битва экстрасенсов", "Один за всех", содержащие сцены жестокости, насилия, непристойные слова и жесты и тому подобное, и транслировались в детское время.
"В целом, эти передачи могли просматривать в разное время от 17,8 тысяч до 819 тысяч подростков. Все эпизоды, по мнению экспертов Ассоциации психологов Украины, Женского консорциума Украины, Независимого медийного совета и Общественного совета при Нацсовете, формируют привыкание детей к проявлениям жестокости, насилия, грубых выражений, что может привести к тяжелым психическим последствиям", - сообщил он.
Таким образом, по его словам, зафиксировано нарушение части 2 статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании": не допускается использование телерадиооргнанизаций для трансляции программ или их видеосюжетов, которые могут нанести вред физическому, психическому или моральному развитию детей и подростков, если они имеют возможность их смотреть.
Он также напомнил, что в прошлом году за аналогичные нарушения СТБ получил от Нацонального совета санкцию "предупреждение".
"Зафиксировав новые нарушения, констатируем, что телекомпания не выполнила решение регулятора. Таким образом, согласно закону, Национальный совет применил санкцию "штраф", - добавил Костицкий.
Экстрасенсы и камуфляж
Кроме того, по словам члена регулятора, по результатам плановой проверки и внеплановой проверки "СТБ" по нашумевшей передаче "Битва экстрансенсов" принято решения "принять к сведению".
Костицкий отметил, что последнее решение принято из-за нескольких факторов:
1) на форме с камуфляжным окрасом отсутствуют военные знаки различия с помощью которых этих участников можно было бы идентифицировать как сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих государства-агрессора или любой другой страны.
2) Сюжет передачи непосредственно или опосредованно связан с деятельностью органов государства-агрессора, советских органов безопасности.
3) В сюжете передачи ни непосредственно, ни косвенно не оспаривается и не ставится под сомнение территориальная целостность Украины, не оправдывается и не подается в положительном свете оккупация территории Украины, акты агрессии со стороны других государств, развязывание войны, пропагандируется исключительность, превосходство или неполноценность лиц по признакам их религиозных убеждений, принадлежности к определенной нации или расы, пола, имущественного положения, социального происхождения.
"Также взято во внимание, что руководство телеканала "СТБ" признало и принесло публичные извинения за ошибку, и уволило сотрудников, ответственных за создание этого инцидента", - добавил член Нацсовета.
Напомним, в выпуске шоу "Битва экстрасенсов", которую в воскресенье, 15 января, вечером транслировали на телеканале СТБ, приняли участие люди, похожие на террористов ЛДНР. Это заметили украинские блоггеры, которые активно пишут в сети о "зраде" телеканала.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, штраф, телеканал
- Украинцы устали от национал-патриотической истерии10:30
- В ЕС назвали условия проведения выборов на Донбассе09:50
- В строительстве телевышки под Покровском подвижек нет08:50
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Украинцы устали от национал-патриотической истерии10:30
- Создан метод чтения мыслей по мимике10:10
- В ЕС назвали условия проведения выборов на Донбассе09:50
- Голландские власти выдворили из страны турецкого министра 09:30
- В строительстве телевышки под Покровском подвижек нет08:50
- Столкновения в Батуми прокомментировал президент Грузии08:30
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- В Грузии полиция жестко разогнала акцию протеста07:50
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Признание Надежды Савченко взорвало сети
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть