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СБУ задержала жителя Луганской области с поддельными печатями и штампами госорганов Украины
На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили и изъяли крупную партию поддельных печатей и штампов высших государственных органов Украины.
Правоохранители обнаружили фальшивые печати и штампы при осмотре автомобиля жителя Луганской области на контрольном посту в поселке Песочин. Оперативники спецслужбы изъяли у злоумышленника поддельные печати Министерства образования и науки Украины, Министерства иностранных дел Украины, штампы различных регионов Государственной миграционной службы Украины, факсимиле должностных лиц, а также личный штамп секретаря посольства одной из стран Южной Азии в Украину.
По информации спецслужбы, подделки использовались для организации и функционированию канала нелегальной транснациональной миграции.
Открыто уголовное производство по ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-центр СБУ.
Фото: https://ssu.gov.ua/
Теги: Донбасс, Луганская область, Харьковская область, житейская история, печать, штамм
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