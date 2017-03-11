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СБУ задержала жителя Луганской области с поддельными печатями и штампами госорганов Украины

11.03.2017 10:59
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СБУ задержала жителя Луганской области с поддельными печатями и штампами госорганов Украины

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили и изъяли крупную партию поддельных печатей и штампов высших государственных органов Украины.

 Правоохранители обнаружили фальшивые печати и штампы при осмотре автомобиля жителя Луганской области на контрольном посту в поселке Песочин. Оперативники спецслужбы изъяли у злоумышленника поддельные печати Министерства образования и науки Украины, Министерства иностранных дел Украины, штампы различных регионов Государственной миграционной службы Украины, факсимиле должностных лиц, а также личный штамп секретаря посольства одной из стран Южной Азии в Украину.

По информации спецслужбы, подделки использовались для организации и функционированию канала нелегальной транснациональной миграции.
Открыто уголовное производство по ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-центр СБУ.


Фото: https://ssu.gov.ua/

Теги: Донбасс, Луганская область, Харьковская область, житейская история, печать, штамм
 
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