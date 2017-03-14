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Аваков «обличил» организаторов блокады
Гава МВД прокомментировал видео, на котором один из предполагаемых участников блокады признался, что дежурил на редуте за деньги
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Facebook, передает Politeka.
Аваков прокомментировал видео, на котором человек, который называет себя «блокадником», признал, что дежурил на редуте за 400 грн. в день. При этом, по утверждению министра, у мужчины имеется криминальное прошлое. Он якобы отсидел 9 лет за убийство.
«Люди все разные, но привлекать таких людей за деньги прикрываясь «патриотическими лозунгами». Кто хуже — этот заробитчанин или те, кто нанимает его и платит ему деньги, регулярно одевая накрахмаленную ауру борца за страну?», — написал министр.
Напомним, как сегодня сообщили в штабе блокады, новым заместителем главы Нацполиции Вячеславом Аброськиным якобы был подписан приказ о силовом разгоне блокады торговли с Донбассом.
Позже активисты торговой блокады оккупированных территорий Донбасса заявили, что их редут на станции Кривой Торец был разогнан силовиками. Также стали известны имена тех, кого задержали во время разгона редута на станции Кривой Торец.
Теги: Донбасс, блокада, организатор, Аваков
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