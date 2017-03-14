- НБУ планирует отпустить «валютные возжи» и не сдерживать украинцев21:05
- Из-за ситуации в Авдеевке 11 городов и сел вокруг сидят без света20:45
- Во Львове отметили День добровольца флеш-мобом и гимном ОУН. ВИДЕО20:35
- Почему штурм блокадников будет продолжаться20:15
- Украинцы будут ездить в Турцию «по-новому»20:10
- У фракції БПП поповнення19:55
- Вокруг Савченко в Раде образовывается «санитарная зона»19:52
- МВД разыскивает топ-менеджера Коломойского18:55
- «Сбербанку» не позволили отобрать у «Укрзализныци» 1,5 млрд18:50
- Порошенко: Торговых отношений между Украиной и «конфискованными ЛДНР» предприятиями не может быть18:15
Через пару лет в Киеве появится новый вид транспорта
Через два-три года в Киеве может появиться новый вид транспорта — метробус. Новая система скоростного общественного транспорта Bus Rapid Transit (BRT) свяжет отдаленнные районы столицы с центром и между собой. Например, Троещину и Дарницу с Севастопольской площадью и центром. Эксперты-урбанисты поддерживают данную идею частично, передают Вести.
Метробус представляет собой подвижной состав, похожий на троллейбус или автобус, но с гораздо большей пассажировместимостью, который движется по отдельно огражденной полосе дороги. «Если средняя скорость автомобилей в загруженном городском трафике составляет 23 км/час, то метробус будет ехать со скоростью 35 км/час. К тому же, за счет отдельной полосы, он не будет мешать автомобилистам и создавать пробки. В мае наши специалисты завершат технико-экономическое обоснование проекта. Мы рассчитываем за два-три года запустить первый маршрут», — рассказал зам главы КГГА Илья Сагайдак.
По словам чиновников, Всемирный банк готов профинансировать проект. В первую очередь в планах решить самую острую транспортную проблему в столице — сообщение между левым и правым берегами. В связи с этим первоочередным перспективным коридором является маршрут от Троещины через мост Бандеры, улицу Телиги, Шулявский путепровод, проспект Чоколовский — к Севастопольской площади. Длина линии составит 22,38 км, метробус на этом маршруте сможет перевозить порядка 141 тыс. пассажиров в день.
«После создания ТЭО нужно проанализировать дорожное полотно, потом определить места для пересадочных станций, а также решить, какой именно транспорт запускать на маршрут. Скорее всего, это будут троллейбусы, так как топливо для автобусов дороже электричества, да и контактная линия по этому маршруту у нас уже практически готова», — говорят в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. Кроме того, выберут и размеры подвижного состава, так как метробусы бывают 10-, 20- и 30-метровые.
По предварительным подсчетам, строительство линии Троещина — Севастопольская площадь обойдется в 120 млн евро. Еще 30 млн — стоимость транспорта. «Для функционирования данного маршрута необходимо 60 единиц техники: 50 — в рейсе, 10 — запасные на случай поломок», — говорят в мэрии.
Вторая линия BRT может пройти по левому берегу — от Дарницкой площади на Лесной массив, ее емкость оценивают в 160 тысяч человек в сутки. В дальнейшем кроме этих двух маршрутов планируется создать еще: Дарница — пл. Севастопольская, пл. Тараса Шевченко — пл. Льва Толстого, Виноградарь — пл. Льва Толстого, Троещина — мас. Харьковский, ст. м. «Черниговская» — пл. Севастопольская, Дарница — пл. Льва Толстого, мас. Харьковский — пл. Льва Толстого, Святошин — Выдубичи, Троещина — Дарница, Дарница — Нивки. Данные маршруты позволят перевозить более 290 тысяч пассажиров ежедневно.
Урбанист Григорий Мельничук уверен, что новая система cкоростного транспорта для Киева может быть оптимальным решением, если рассматривать ее локально. Но покрытие всей столицы линиями метробуса эксперт считает неуместным.
«BRT появилась в 90-х годах в странах Латинской Америки как более дешевый заменитель метро и трамваев, которые у нас есть. Метробусы будут действительно полезны на линии Троещина — Севастопольская площадь. Но что касается других городских направлений, то нужно развивать трамвайный маршрут, для начала — увеличить пассажиропоток путем увеличения размеров составов. Это к тому же сэкономит деньги», — говорит он.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, транспорт
- Волнения в Киеве сравнили с "русской весной" на Донбассе
- В киевском санатории переселенцам не включают отопление и не разрешают пользоваться обогревателями
- Очередной перл Кличко, на сей раз об инвесторах
- Колесников недоволен киевской фан-зоной
- Бочкала: "Хочу увидеть нашу военную технику в Донецке, Луганске, Крыму"
- Андрей Макаревич прилетел в Киев и выступил против метода Че Гевары (ВИДЕО)
- Из-за ситуации в Авдеевке 11 городов и сел вокруг сидят без света20:45
- Почему штурм блокадников будет продолжаться20:15
- У Джигурды забрали паспорт «ДНР»20:05
- Порошенко: Торговых отношений между Украиной и «конфискованными ЛДНР» предприятиями не может быть18:15
- Бойовики ОРДЛО намагаються приховати злочини проти мирного населення - ГУР16:45
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича15:45
- Блокадников Донбасса задерживают на блокпостах 15:35
- Двое жителей Луганщины продавали женщин в сексуальное рабство в Россию12:28
- Заработал новый порядок перемещения товаров на Донбассе12:13
- Кравчук назвав радикальне рішення у переговорах по Донбасу10:45
- НБУ планирует отпустить «валютные возжи» и не сдерживать украинцев21:05
- Из-за ситуации в Авдеевке 11 городов и сел вокруг сидят без света20:45
- Во Львове отметили День добровольца флеш-мобом и гимном ОУН. ВИДЕО20:35
- У Путина приняли беспрецедентное решение в ответ на продление санкций ЕС20:25
- Почему штурм блокадников будет продолжаться20:15
- Украинцы будут ездить в Турцию «по-новому»20:10
- У Джигурды забрали паспорт «ДНР»20:05
- У фракції БПП поповнення19:55
- Вокруг Савченко в Раде образовывается «санитарная зона»19:52
- 10 причин пить больше воды19:36
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- Признание Надежды Савченко взорвало сети
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- Как не купить опасное масло: эксперты рассказали, как надувают украинцев
- Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия - блогер
- Блокада Донбасса: Аброськин поделился "интересными фактами"