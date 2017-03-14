Что произойдет с украинской экономикой после закрытия российских банков

14.03.2017 15:25

Нацбанк не располагает правовыми инструментами для прекращения работы российских банков в Украине, а, если они закроются, украинской экономике будет нанесен значительный урон. Как передает replyua.net, об этом в интервью Голос Столицы рассказал Игорь Полховский, заслуженный экономист Украины.

По его словам, Украине невыгодно отказываться от финансовых учреждений РФ.

«Нужно говорить не только о Сбербанке, но и о других банках, принадлежащих России. Совокупность их баланса достигает 150 миллиардов гривен, и это четвертая часть банковских активов, являющихся дочерними банками государственных финансовых учреждений. Если банки прекратят работу, украинская экономика окажется в тяжелой ситуации. Фактически в Украине остановится оборот денежных средств», - заявил Полховский.

«Для национализации этих банков нет ни одного основания, однако российские учреждения должны выполнять нормативы и требования, предъявленные государством Украина и НБУ. Существует только политическая плоскость. Вопрос политики, но никак не экономики», считает эксперт. Напомним, что накануне блокировать работу российских банков начали активисты «Национального корпуса».