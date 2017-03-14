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Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март

14.03.2017 07:48
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Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март

До конца марта в Украине не прогнозируется резких изменений погодных условий.

Об этом Обозревателю рассказал начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По его словам, до конца марта не ожидается резкого потепления (например, до +20). Также не прогнозируется резкого похолодания.

"Будет близкий к нормальному, как для марта, температурный режим", - рассказал Кульбида.

Главный синоптик Украины отметил, что на сегодняшний день погодные условия в Украине – в пределах нормы. Временами температура воздуха даже выше обычного. А вот резкое потепление, по его словам, может вызвать сушь.

"Для каждого периода должен быть свой нормальный температурный режим", - отметил глава Гидрометцентра.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, погода, март
 
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