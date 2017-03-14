МВД разыскивает топ-менеджера Коломойского

14.03.2017 18:55

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск одного из руководителей нефтекомпаний, подконтрольной группе «Приват» Игоря Коломойского

Как пишет Politeka со ссылкой на данные ведомства Арсена Авакова, речь идет о председателе правления «Укртатнефти» Павле Овчаренко.

Соответствующая информация в отношении Овчаренко обнародована на сайте МВД в разделе – «Лица, которые скрываются от органов власти».

Согласно данным, топ-менеджер украинского бизнесмена скрывается от органов прокуратуры с 11 апреля 2015 года.

Также отмечается, что объявление в розыск Овчаренко организовано с подачи Службы безопасности.

Как указано, руководителя «Укртатнефти» подозревают в причастности к «присвоению или растрате чужого имущества, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой».

По материалам «Укринформ»

Напомним, бывшим владельцам перешедшего в государственную собственность ПриватБанка могут грозить уголовные расследования.