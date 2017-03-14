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Нардеп рассказала о позитивных последствиях блокады
Блокада не привела к коллапсу энергетической системы Украины, а научила потреблять меньше энергии
Такое мнение в Facebook высказала нардеп от «Самопомощь» Виктория Войцицкая, передает Politeka.
По словам нардепа, вместо энергетического коллапса, Украина достигла замещения генерации, которая зависима от антрацита с оккупированной территории, на атомную.
«Один из положительных результатов для всей страны. Я хочу поблагодарить каждого из блокадников за такой результат », — написала Войцицкая.
Также она привела данные, которые говорят, что запасы угля — антрацитовых и газовых марок — уменьшились некритично — на 12% и 3% соответственно.
«Если вспомнить, сколько топлива ежедневно сжигают станции, станет понятно, что уменьшение запасов действительно незначительно. По данным Минэнергоугля, 3 февраля ТЭС и ТЭЦ сжигали ежесуточно 37,8 тыс тонн антрацита и 54,8 тыс тонн газового угля», — добавила нардеп.
Напомним, как 13 марта сообщили в штабе блокады, новым заместителем главы Нацполиции Вячеславом Аброськиным был подписан приказ о силовом разгоне блокады торговли с Донбассом.
Позже активисты торговой блокады оккупированных территорий Донбасса заявили, что их редут на станции Кривой Торец был разогнан силовиками. Также стали известны имена тех, кого задержали во время разгона редута на станции Кривой Торец.
Народный депутат Оксана Сыроид («Самопомич») со ссылкой на СБУ сообщает об освобождении всех задержанных блокировщиков Донбасса.
Теги: политика, Донбасс, блокада
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