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НБУ планирует отпустить «валютные возжи» и не сдерживать украинцев
Национальный банк планирует в рамках валютной либерализации повысить лимит покупки физическими лицами наличной валюты до эквивалента 150 тысяч гривен.
Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий, выступая в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, передает УНИАН.
"У нас есть лимит продажи наличной валюты физлицам на уровне около 500 долл, мы хотим повысить его до суммы, которая предусмотрена финансовым мониторингом – это 150 тысяч", - сказал Смолий, отмечая, что это решение будет принято в рамках соответствующего этапа валютной либерализации.
Таким образом, новый лимит по текущему курсу может составить порядка 5,5 тыс. долл., или в 12 раз выше действующего лимита.
Действующий однодневный лимит НБУ по продаже наличной валюты физлицам "в одни руки" в настоящее время установлен на уровне эквивалента 12 тыс. грн, что по текущему курсу составляет порядка 450 долл.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, валюта
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