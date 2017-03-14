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Поліція перевіряє інформацію про замурований "Сбербанк". Провадження не відкривали
Правоохоронні органи не порушували кримінального провадження щодо блокування роботи відділення ПАТ «Сбербанк» у Києва на вулиці Володимирській. Про це у вівторок, 14-го березня, пише видання «Українські новини» з посиланням а представника Головного управління Національної поліції Києва, передає replyua.net.
«В рамках цієї події кримінальне провадження не порушувалося. Відомості про інцидент було внесено до єдиного журналу обліку. На даний момент поліція продовжує перевіряти всі деталі обставин даної події», - зазначив співрозмовник. Як повідомлялося раніше, представники політичної партії «Національний корпус» у понеділок, 13-го березня, почали замуровувати вікна та двері до відділення «Сбербанку» у Києві біля станції метро «Золоті ворота».
На даний момент роботу даного відділення було призупинено. Представники російської фінансової установи подали заяву до поліції. Учасники акції у понеділок принесли з собою цементний розчин та блоки для того, щоб замурувати всі проходи до відділення російського банку. На мені учасники протесту мають вигнати з України банки країни-агресора. «Якщо цього не робить влада, то цим питанням буде займатися народ», - заявили вони.
Теги: Россия, Донбасс, полиция, Сбербанк
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