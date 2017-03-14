Политолог назвал ключевые причины для «Майдана-3»

14.03.2017 12:38

Невыполнение властью требований Евромайдана, коррупция и торговля с оккупантами могут привести к новой революции

Такое мнение в интервью для Politeka высказал кандидат философских наук, политолог Игорь Лосев.

По словам политолога, в стране сложилась такая ситуация, когда требования Евромайдана не выполнены людьми, пришедшими к власти. Напротив, все, против чего боролся Майдан, сегодня продолжает процветать. По мнению политолога, ситуация только ухудшается, поскольку коррупция возрастает.

Также к факторам дестабилизации Лосев отнес политику власти по отношению к стране-агрессору.

«Принцип таков: с утра воюем, вечером торгуем. Это двухзначная, провокационная политика. Почему? Военное положение не оглашено, границы с агрессором не закрыты. Так не воюют», — заявил политолог.

По его мнению, вполне логично, что все эти факторы вызывают возмущение.

«Низы пьют эту чашу полностью, а верхушка не ощущает абсолютно никакого дискомфорта. И все эти контрасты и противоречивости толкают страну к очередным волнениям, и, возможно, даже к революции», — сказал Лосев.



