Разгон блокады в Кривом Торце: Украину накрыла волна протестов (ВИДЕО)

14.03.2017 10:00

В понедельник, 13 марта, правоохранители задержали 43 участников торговой блокады Донбасса, которые устроили блокпост на железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области. В ответ на это во многих городах Украины состоялись акции протеста с требованием освободить блокадчиков, передает УНИАН.

Киев

Несколько сотен человек собрались вечером на столичном Майдане Независимости. Они возмущались действиями силовиков, требовали от властей освободить задержанных активистов и прекратить торговлю с оккупированными территориями. После митинга на Майдане протестующие пошли под администрацию президента и продолжили акцию там. Впрочем, длилась она недолго.

Полицейских на митинге было больше, чем его участников. Люди разошлись и договорились снова собраться на Майдане завтра. Они возмущались действиями силовиков, требовали от властей освободить задержанных активистов и прекратить торговлю с оккупированными территориями. После митинга на Майдане протестующие пошли под АП и продолжили акцию там.

Луцк

Масштабная акция протеста состоялась в Луцке, где местные активисты заявили о "захвате" здания Волынской ОГА. Они заняли Овальный зал ОГА и сказали, что не оставят его, пока задержанные блокадчики не выйдут на волю. Они дали время силовикам до 10 утра вторника, 14 марта, иначе грозятся действовать "другими методами".

Активисты также требуют отстранить с должностей главу МВД Арсена Авакова, заместителя начальника Национальной полиции и руководителя полиции Донетчины Вячеслава Аброськина и председателя СБУ Василия Грицака. Кроме того, сторонники блокады требуют немедленно принять закон о "временно оккупированных территориях".

Винница

В Виннице состоялась яркая акция протеста. Возле здания СБУ митингующие зажгли шины, требуя уволить семерых жителей Винницкой области, задержанных на редуте блокировщиков в Кривом Торце. Активисты пообещали, что если до утра блокировщиков не освободят, то они проведут акцию протеста под зданием Винницкой ОГА и заблокируют фабрику "Рошен" в городе.

Винничане вышли на акцию протеста против задержания противников торговли с оккупантами. С пикетчиками встретился первый заместитель начальника СБУ и сообщил, что всех задержанных участников блокады отпустили. Но источники протестующих эту информацию не подтвердили.

Черновцы

В Черновцах волонтеры и активисты собрались для того, чтобы выразить протест по поводу разгона блокады ОРДЛО и скоординировать дальнейшие совместные действия. Основное требование – созыв внеочередной сессии областного совета, чтобы местная власть поддержала позицию активистов по недопущению торговли с террористами, а также решила вопросы по обеспечению энергетической независимости.

Ровно

Под Ровенской ОГА активисты тоже зажгли шины в знак протеста против разгона блокировщиков в Кривом Торце. Они также зашли в здание ОГА и выдвинули следующие требования: немедленно созвать внеочередную сессию облсовета, отпустить задержанных блокадчиков, принять закон о запрете торговли с ОРДЛО и привлечь к ответственности тех, кто отдал приказ на штурм редута блокадчиков.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске активисты под зданием ОГА подожгли шины, которые через несколько минут приехали тушить несколько пожарных машин. Тут тоже требуют освободить задержанных блокировщиков.

Львов

Во Львове активисты встретились с председателем ОГА Олегом Синюткой при участии руководителя областной полиции и начальника управления СБУ в области. Они требуют до 10 утра вторника, 14 марта, отпустить задержанных участников блокады, срочно допустить к ним медиков и обнародовать списки задержанных.

В случае подтверждения некорректного обращения с задержанными, активисты требуют возбудить уголовные дела против виновных в этом силовиков. Председатель Львовской ОГА пообещал в ближайшее время связаться с президентом Петром Порошенко и донести до него требования львовских активистов.

Одесса

В Одессе активисты Автомайдана вручили СБУ требования о немедленном освобождении задержанных блокировщиков, оказания им медицинской помощи, немедленного проведения расследования в отношении незаконных действий по разгону, прекращения незаконных действий полиции и СБУ, остановить произвол силовых органов по разгону и зачистке редутов блокадчиков. Если требования активистов не будут выполнены до 10 утра 14 марта, они обещают прибегнуть к "другим методам мирного протеста".

Харьков

Харьковские волонтеры не жгли шины и не "захватывали" ОГА. Зато они приняли обращение к президенту Украины Петра Порошенко, Верховной Рады и Кабмину с осуждением разгона блокировщиков.

Они требуют освободить всех задержанных, провести расследование действий силовиков во время разгона и привлечь к ответственности виновных в этом, устранить препятствия в доступе медиков, волонтеров и журналистов в зону АТО, а также законодательно урегулировать ситуацию, которая возникла в связи с оккупацией части территории Украины.

Источник: http://from-ua.com