«Сбербанку» не позволили отобрать у «Укрзализныци» 1,5 млрд

14.03.2017 18:50

«Сбербанка» безосновательно хотел взыскать с «Укрзализныци» 1,5 млрд грн

Как передает Politeka, подробности сообщает пресс-служба ГПУ.

В частности, сообщается, что представители финансового учреждения, которое является 100% дочерним банком российского ОАО «Сбербанк», обратились в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании указанных средств с ОАО «Укрзализныця».

Эта сумма якобы была задолженностью по кредитному договору, заключенному между банком и Государственным предприятием «Донецкая железная дорога» еще в 2011 году. Поскольку ГП «Донецкая железная дорога» пребывает в состоянии прекращения, банк решил безосновательно взыскать эту задолженность с «УЗ».

В рассмотрение дела, касающегося Кабинета Министров, который является единственным акционером «УЗ», вынуждены были вмешаться представители столичной прокуратуры.

В результате Хозяйственный суд Киева согласился с доводами прокуратуры и отказал банку в удовлетворении иска.