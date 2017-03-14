Скандал на Евровидении: организаторы «умыли руки» от выбора России

14.03.2017 17:55

Организаторы конкурса Евровидение 2017 прокомментировали выбор участника от России

Об этом в Twitter сообщает журналистка Елена Ремовская, передает Politeka.

Она написала, что в Европейском вещательном союзе нет претензий к российской делегации, и считают, что решение должна принимать украинская сторона.

«Со стороны Европейского вещательного союза претензий к российской делегации нет, дело за решением украинских властей», — написала Ремовская.

Кроме того, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что ситуацию с россиянкой Самойловой нужно изучить отдельно, сейчас занимаются спецслужбы.

«Решение украинской власти будет в духе «Евровидения» и согласно законодательству», — добавил министр.

Ранее Politeka сообщала, что российский сенатор предложил отправить Самойлову «насильно».