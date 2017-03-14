Судья с Ровенщины рассказала историю фото, прославившую ее в сети

14.03.2017 12:50

Судья из Ровенской области Алла Бандура рассказала, как было сделано фото, прославившее ее в интернете

Об этом передает Politeka.

По словам судьи, этот снимок был сделан около 10 лет для официального издания судебной власти.

«Мы рассматривали дело, и тут нам объявили, что пришел фотограф. Я на быструю руку навела макияж. Нужно было возвращаться к работе. Вот так и получилось это фото», — поделилась Бандура.

При этом она отметила, что следит за своей внешностью.

«Как и каждая женщина, люблю быть с прической. Не позволяю себе появиться на улице непричесанной. Стрижка у меня короткая, но от природы пышные волосы. Кроме этого, люблю, чтобы и маникюрчик был»,- добавила судья.

Также судья Бандура сообщила, что не держит обиды на шутников из сети, хоть и считает, что это могло быть сделано специально.

«Я даже прощаю того человека, который первым распространил фото. Хотя честнее было бы, чтобы перед публикацией он поинтересовался моим мнением. А то складывается впечатление, что он преследовал какой-то определенный интерес», — рассказала она.

Ранее Politeka сообщала, названа причина шокирующей внешности судьи с Ровенщины.

По материалам «Сегодня»