Украинцы будут ездить в Турцию «по-новому»

14.03.2017 20:10

Отныне граждане двух стран могут посещать Турцию и Украину без загранпаспорта

Сегодня, во время визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Турцию было подписано Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан, передает Politeka со ссылкой на сайт Кабинета министров.

Как сообщается, положениями указанного Соглашения предусматривается, что граждане Украины и Турции, пользующиеся паспортами в форме карты (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.

«Реализация положений Соглашения будет способствовать развитию двусторонних отношений между двумя странами, интенсификации контактов в социально-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах», — говорится в сообщении.

Как писала Politeka, с 1 апреля 2017 года между Украиной и Албанией вступает в силу соглашение о взаимной отмене виз. Граждане Украины смогут находиться на территории Албании в течение 90 дней. При наличии действующего загранпаспорта этот срок увеличивается до 180 дней.

Ранее сообщалось, что Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) утвердил финальную часть проекта резолюции о внесении Украины в список стран, для граждан которых отменяются визовые требования.