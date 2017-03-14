В ближайшие шесть лет развестись в Украине будет не так-то просто

14.03.2017 14:10

Украинские суды испытывают серьезный дефицит кадров. Из-за этого люди месяцами не могут дождаться решений по разделу имущества или выплате алиментов. В судах нехватку свободных рук связывают с издержками судебной реформы, а эксперты говорят, что это может растянуться на ближайшие шесть лет, пишут Вести.

По словам юристов, в условиях кадрового голода суды уделяют больше внимания уголовным делам, а гражданские рассматривают по остаточному принципу.

«К примеру, если люди подают на развод, по регламенту первое заседание должно быть назначено в 10-дневный срок. Но по факту люди могут ждать этого 2–3 месяца, а то и полгода», — говорит руководитель Харьковского офиса юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Ирина Кузина.

По ее словам, уменьшение количества судей заметно невооруженным глазом: «Так, в Червонозаводском райсуде Харькова остались работать семь судей из 11. И это центральный район Харькова, в зоне обслуживания суда — прокуратура области. Нагрузка на следственных судей двойная, и наблюдается та же самая ситуация: если по уголовным делам стараются с какой-то периодичностью назначать заседания, то с гражданскими делами беда».

Источник: from-ua.com