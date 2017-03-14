В БПП розповіли, який потрібно зробити перший крок через ситуацію зі «Сбербанком»

14.03.2017 14:02

Національному банку України (НБУ) варто було б не чекати засідання Ради Національної безпеки і оборони (РНБО), а самостійно зробити перший крок щодо «Сбербанку». Таку думку в коментарі журналістам одного з українських телеканалів висловив економіст, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Михайло Довбенко, передає replyua.net.



«Якщо порушення є, то повинні бути прийняті санкції. Проте, на мій погляд, зараз ми бачимо дуже велику напругу навколо банківських установ, де акціонерами є представники російського бізнесу. Тому мені здається, що Нацбанку варто було б не чекати засідання Радбезу, а прийняти відповідне рішення про те, що банківські установи країни агресора не повинні приймати депозити від фізичних осіб нашої держави», - сказав Довбенко. На думку нардепа, подальші кроки повинні залежати від складності порушень, які можуть бути виявлені в роботі банківської установи.



Свого часу повідомлялося, що «Сбербанк Росії» з 7 березня поточного року почав обслуговування своїх клієнтів за «паспортами» самопроголошених Донецької і Луганської народних республік. При цьому там зауважили, що чекали на те, аби рішення російського президента Володимира Путіна про визнання «паспортів» невизнаних республік.