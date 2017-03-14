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В Киеве планируют установить памятник Петлюре
Павел Розенко, вице-премьер Украины, заявил о том, что наши граждане плохо проинформированы об Украинской революции, которая происходила в 1917-1921 годах.
Как передает replyua.net со ссылкой на Укринформ, об этом Розенко рассказал в ходе пресс-конференции. Также вице-премьер подчеркнул, что к празднованию столетия событий Украинской Революции в столице установят памятник Симону Петлюре, главному атаману украинских войск, и монумент Соборности Украины. Вице-премьер также подчеркнул, что памятники должны появиться в Киеве в ближайшие три года. Чтобы проинформировать украинское общество о событиях тех лет, этот год специально был объявлен Годом Украинской Революции.
«Довольно часто мы оказываемся в идеологических мифах и в определенных штампах, которые нам навязала советская пропаганда. Это, прежде всего, связано с событиями во время Украинской Революции, в 1917-1920 годах», заявил Розенко. Напомним, что скоро в Украине создадут организационный комитет, который займется подготовкой мероприятий к столетней годовщине революции.
Теги: Донбасс, Киев, памятник
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