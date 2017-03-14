Во Львове отметили День добровольца флеш-мобом и гимном ОУН. ВИДЕО

14.03.2017 20:35

14 марта на Львовском главном железнодорожном вокзале музыканты военного оркестра и воспитанники Национальной академии сухопутных войск выполнили марш, который был написан еще в 1932 году на слова бойца Украинской Галицкой Армии Олеся Бабия. Он считается гимном ОУН.

