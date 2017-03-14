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Во Львове отметили День добровольца флеш-мобом и гимном ОУН. ВИДЕО

14.03.2017 20:35
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Во Львове отметили День добровольца флеш-мобом и гимном ОУН. ВИДЕО
14 марта на Львовском главном железнодорожном вокзале музыканты военного оркестра и воспитанники Национальной академии сухопутных войск выполнили марш, который был написан еще в 1932 году на слова бойца Украинской Галицкой Армии Олеся Бабия. Он считается гимном ОУН.
 
Одновременно участие в этом флешмобе приняли участие военные оркестры в еще около десятка крупных областных центров Украины.

Ранее группа "ИС" сообщала, что в АТО активизировались ДРГ и снайперы противника, наши бойцы дают им достойный отпор

 

Источник: http://sprotyv.info 



Теги: Донбасс, Львов, праздник, добровольцы
 
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