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Вокруг Савченко в Раде образовывается «санитарная зона»

14.03.2017 19:52
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Вокруг Савченко в Раде образовывается «санитарная зона»

В сессионном зале Верховной рады пересадили депутата Андрея Денисенко от Надежды Савченко (оба - внефракционные) на одно место.

Об этом свидетельствует схема размещения депутатских фракций и групп в сессионном зале, сообщает Обозреватель.

Ранее рабочие места Савченко и Денисенко находились рядом. Согласно обновленной схеме размещения депутатов, теперь между Савченко и Денисенко есть одно свободное место.

Как сообщалось ранее, Денисенко просил пересадить его от Савченко "для образования охранно-санитарной зоны - чтобы и руками самопроизвольно не дотянуться, и "рускава" духа ее не слышать".

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: политика, Донбасс, Верховная Рада
 
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