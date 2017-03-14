ЗСТ с Канадой: Порошенко обрадовал предпринимателей

14.03.2017 14:15

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ратификацию соглашения о зоне свободной торговли с Канадой

Как передает Politeka, по его словам, это важный день для отношений между Украиной и Канадой.

Порошенко в своей речи поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Христю Фриланд (министра иностранных дел) за преданность Украине. Он подчеркнул, что Канада системно и на постоянной основе поддерживает и помогает нашей стране.

По его мнению, ратификация соглашения дает старт для символического трансатлантического моста свободной торговли. «Украинский бизнес получит доступ к северо — американскому рынку, — говорит Порошенко. – А это — увеличение украинского экспорта, увеличение прямых иностранных инвестиций, новые рабочие места в сфере строительства, промышленности и торговли. Это беспошлинный доступ к 98% товарных позиций на канадский рынок»

По сути, считает президент, говорится о формировании треугольника зоны свободной торговли «Украина-Канада-ЕС».

В заверешние Порошенко поблагодарил канадцев за решение продлить тренировочную миссию для украинских бойцов еще на 2 года.

Напомним, сегодня, 14 марта, 272 народных депутата Верховной Рады ратифицировали соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Само соглашение Украина и Канада подписали еще 11 июля 2016 года.