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В Украине изменили процедуру техосмотра автомобилей

15.03.2017 20:48
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В Украине изменили процедуру техосмотра автомобилей

Осмотр авто будут снимать на видео и фотографировать, чтобы избежать фальсификации данных
Правительство утвердило изменение правил технического осмотра транспортных средств. Отныне предусмотрена обязательная фото- и видеофиксация исполнителем процесса проверки автомобиля, сообщает пресс-служба Кабмина.
Теперь перед началом фиксации исполнитель техосмотра обязан предупредить об этом заказчика.
«Материалы (фото- и видеофиксации - ред) должны храниться в течение трех лет. Это сделает невозможной выдачу протоколов проверки без ее осуществления и обеспечит накопление объективных сведений о техническом состоянии автомобиля», - говорится в сообщении.
Кроме того, теперь фотофиксация процесса техосмотра будет проводиться «при внешнем осмотре транспортного средства, проверке фар, тормозной системы методом стендовых испытаний с фиксацией общего вида транспортного средства и номерного знака».
На фотографиях обязательно теперь будет указываться время и дата фотофиксации, которые должны соответствовать времени и дате выдачи протокола проверки технического состояния.

Источник comments.ua



Теги: Украина, Донбасс, техосмотр, изменение
 
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