Аудитор для НАБУ: Брауна продвигают люди Фирташа

16.03.2017 17:48

Найджела Брауна в качестве кандидата на должность аудитора НАБУ продвигают люди Фирташа

Как передает Politeka, об этом в Facebook сообщает народный депутат от БПП Мустафа Найем.

«Для обеспечения кворума на нелегитимном заседании комитета по борьбе с коррупцией депутаты БПП и Народного фронта привлекают бывшего начальника безопасности Дмитрия Фирташа — Ивана Мирного и «регионала» Сергея Дунаева, ранее подозреваемого в связях с террористами и называвшего сепаратистов ЛНР героями», — пишет он.

Найем уверен, Порошенко, Яценюку и их соратникам необходимо сфальсифицировать решение комитета по избранию аудитора НАБУ.

Напомним, ранее антикоррупционеры сообщали, что комитет единогласно уже определился со своей кандидатурой на должность аудитора, а вот в ВР не смогли определиться с кандидатом (Найем писал, что уже в сессионном зале БПП и Народный фронт сфальсифицировали документы).

Антикоррупционеры называют Брауна «своим человеком» для депутатов, и напоминают, что на должность главного аудитора подходит Роберт Сторч (заместитель генерального инспектора департамента юстиции Соединенных Штатов Америки).