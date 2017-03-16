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Через мандри львівського сміття порушено більше 10 справ
Через несанкціоноване перевезення львівського сміття в інші регіони України порушено більше десятка кримінальних справ, повідомляє replyua.net з посиланням на Громадське.
Таку інформацію оприлюднили представники Національної поліції. Правоохоронці зазначили, що з жовтня минулого року вдалось зафіксувати 21 факт незаконного перевезення сміття зі Львівщини до інших областей на території України. Зокрема мова йде про Дніпропетровщину, Вінниччину, Житомирщину Полтавщину, Сумщину, Черкащину та Запорізька область. Встановлено, що майже щоразу вантажні автомобілі рухалися колонами та залишали тонни відходів в одному місці. На Вінниччині виявили 3 сміттєвози, на Дніпропетровщині – 11. Кожна з автівок вміщувала по 15 тонн сміття. Крім того, зафіксовано, що часто львівське сміття не доїжджало до звалища в іншій області і його викидали серед ярів, полів, в лісопосадках, неподалік водоймищ, поблизу яких розташовані населені пункти.
Нагадаємо, раніше керівник уряду України Володимир Гройсман виділив ділянку для облаштування нового звалища для Львівщини, однак згодом було виявлено, що ця територія не для цього придатною.
Теги: Донбасс, Львов, мусор
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