Чубаров объяснил, почему крымчане критикуют украинских политиков

16.03.2017 11:57

Народный депутат и глава Меджлиса Рефат Чубаров объяснил, почему проукраинскиекрымчане критично относятся к украинским политикам

Об этом пишет Politeka в своей статье «Рефат Чубаров: Возвращение Крыма произойдет гораздо раньше, чем этого хотели бы в Москве».

«Крымчане, которые были и остаются верными Украине, понимая истинные мотивы вторжения России, более критичны к нам. Им кажется, что Украина не осуществляет решительные действия, которые бы, с их точки зрения, способствовали освобождению Крыма», — сказал Чубаров.

По мнению нардепа, украинские политики регулярно дают повод для разочарования в них благодаря громким скандалам и своим неоднозначным заявлениям в Раде.

«Те, кто ненавидят оккупантов и надеются на возвращение Крыма в состав Украины, довольно жестко относятся к украинскому политикуму. Замечу, не к Украине, а к украинскому политикуму…», — подитожил глава Меджлиса.