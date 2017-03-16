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Експерт пояснив, навіщо влада погодилася на блокаду Донбасу

16.03.2017 15:23
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Експерт пояснив, навіщо влада погодилася на блокаду Донбасу

Вчорашнє рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо блокади Донбасу має суто політичний характер і ніяким чином не впливає на реальне вирішення проблеми з окупованими територіями сходу України. Таку думку висловив військовий експерт Снігурьов Дмитро, передає replyua.net.

За його словами, влада просто намагається перехопити ініціативу протестного настрою для того, щоб запобігти утворенню нових хвиль протестів проти влади через корупцію, яка ґрунтувалася на поставках вугілля. «На сьогоднішній день українська влада не так боїться торговельної блокади, як того, що будуть розкриті корупційні схеми на купівлі-продажу вугілля. Владарі активно намагаються це приховувати. Останній корок – заборона перевезення вантажів через лінію зіткнення – свідчить про це», - вважає Снігурьов.

«Однак загадкою залишається те, чому вже після прийняття рішення РНБО поставка безкоштовного газу та електроенергії з України на ці підприємства продовжується? В такому випадку це можна називати реальним сприянням тероризму», - наголосив він. Як відомо, 15-го березня на засіданні РНБО було прийнято рішення припинити транспортні сполучення з окупованими територіями. 



Теги: Украина, Донбасс, блокада, власть
 
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