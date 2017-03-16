К чему приведет украинизация ТВ

16.03.2017 22:45

Вслед за радио квоты на украинский язык могут ввести и на украинском ТВ. Так, сегодня Верховная Рада уже приняла в первом чтении соответствующий законопроект. По словам председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, документ предусматривает обязательную украинизацию 75% телеэфира.

Страна решила разобраться, какие последствия будет иметь украинизация ТВ-эфира.

1. Удар по рейтингам телеканалов

Главное последствие введение квот - падение аудитории украинских телеканалов, которых до того уже подкосило падение доходов от рекламы, снижение дотаций от акционеров и запрет на показ новых российских фильмов.

"С ТВ случится то же самое, что произошло на радио: эфир обеднеет", – прогнозирует Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Дело в том, что под украинизацию подпадают не только новостные передачи, а весь эфир – то есть, телеканалам придется переводить на украинский язык и зарубежные фильмы, и сериалы, если их доля в эфире превысит 25%. А это очень дорого и может отвернуть часть аудитории, которая привыкла смотреть фильмы на русском.

"Дубляж одного фильма в Украине стоит от 20 до 50 тысяч долларов. В 2013 году мы подсчитали, что из-за дороговизны дубляжа на украинский рынок не попали более 200 фильмов высокого качества, которые завоевали мировые награды. А сегодня, на фоне кризиса, из-за того что рынок рекламы еще больше схлопнулся за последние пару лет, многие СМИ просто не смогут себе позволить переводить хоть какие-то фильмы и сериалы. Поэтому в результате мы получим "дуже файний" украиноязычный рынок СМИ, но который будет полностью оторванным и изолированным от мировых ТВ-тенденций", – прогнозирует Бортник.

В целом, эксперты солидарны во мнении, что из-за квот качественной украиноязычной продукции на отечественном ТВ не прибавится.

"Я это уже вижу на примере радиостанций. Что, благодаря квотам стало больше хороших украинских песен? Нет. Их и не может быть больше. Потому что рынок шоу-бизнеса в Украине очень узкий, а платежеспособность и спрос населения низкие. В таких условиях создавать качественные продукты невозможно – их не купят. А раз их некому покупать, их никто не делает", – отмечает эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

"С телевидением будет то же самое. Будут забивать "дырки" в эфирном времени никому не нужными низкопробными материалами. Единственный позитив от этого всего – то, что народ, может быть, станет, наконец, меньше смотреть телевизор и будет больше общаться", – говорит эксперт.

"Введение любых квот – это антирыночная мера, всегда приводящая к снижению качества продукции, и побуждающая граждан искать ей альтернативу", – объясняет Юрий Гаврилечко. – Из-за введения квот подорожают услуги спутникового телевидения, и украинцы начнут больше пользоваться интернет-ТВ и меньше смотреть отечественные телеканалы. Хорошо это или плохо – пусть оценивают культурологи, но по факту телевидение лишится внушительной части рекламных поступлений, потому что уменьшится аудитория".

2. Переход на российские телеканалы

Еще одно последствие - отток зрителей на российские телеканалы, которые доступны по спутнику и интернету. По данным исследований аудитории 50% телезрителей говорят в семье на русском языке, а потому, естественно, они будут искать русскоязычный телепродукт.

"Квота в 75% - это издевательство над свободой выбора и здравым смыслом, – высказался о законопроекте Денис Иванеско, директор информагентства "Украинские новости". – Конгресс США выделяет миллионы на новый русскоязычный канал Настоящее время. А украинские власти убивают русскоязычный контент на украинских каналах и толкают русскоязычную аудиторию в сторону раша ТВ".

К слову, в Латвии уже был подобный опыт с квотами – в 1995 году Сейм постановил, что не менее 65% ТВ-программ должны выходить на латышском языке. Но это привело к тому, что примерно 40% населения, для которых родным является русский язык, начали смотреть российское ТВ, а телеканалы понесли огромные убытки, потеряв свою аудиторию. Все закончилось тем, что уже в 2003 году латвийский Сейм отменил закон о квотах.

3. Усиление раскола в обществе

Несмотря на курс на украинизацию в информпространстве, эта инициатива имеет мало общего с патриотизмом и заботой об языке, настаивают эксперты.

"Если нет хлеба, то будут зрелища – вот вопрос языка это всегда зрелище, которое должно отвлекать нас от других проблем – тарифных, коррупционных, управленческих, блокадных", – считает Руслан Бортник.

По словам эксперта, эта инициатива не патриотическая – она политтехнологическая, и должна помочь президенту и парламентскому большинству перетянуть на свою сторону "правую" часть общества.

"Президенту просто нужно на фоне блокады показать себя мега-патриотом – поэтому он выступил с такой инициативой. Это такой маркер: раз ты за квоты, то ты патриот, а если против – агент Кремля. Это игра на углубление раскола страны, – соглашается с коллегой политолог Андрей Золотарев. - Если власти хотят таким образом популяризовать украинский язык, они наоборот оказывают ему медвежью услугу – кто захочет, всегда найдет русскоязычный контент в интернете. Практика навязывания никогда не приносила позитивных результатов. Если хотите продвигать украинский язык, создавайте конкурентоспособный информационный продукт. А квоты кроме увеличения конфликтного потенциала в обществе ничего не несут".

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), 44,9% украинцев считает, что государство не должно ограничивать на своей территории использование других языков, кроме государственного. А 11% русскоговорящих жителей Украины в опросе отметили, что уже сегодня не могут получать объективную информацию о событиях в Украине и мире, не могут получить образование на своем родном языке.

"Введение квоты 75% на использование украинского языка в эфире еще в большей степени нарушит права жителей Украины, которые в быту используют не украинский язык. Языковое квотирование эфира может стать одним из самых сильных факторов, которые раскалывают украинское общество, а не объединяют его. Будет усиливаться противостояние по линии северо-запад – юго-восток, как это было в средине 2000х", - говорится в отчете КМИС.

При этом в перечне приоритетов, которые могли бы объединить Украину, языковой вопрос не вошел даже в первую десятку. На первом месте преодоление существующих социально-экономических проблем, повышение благосостояния большинства граждан.

Когда нет реальных успехов, торгуют провокациями, также отмечает медиа-эксперт Михаил Подоляк. "Сегодня крайне важно отвлечь наиболее пассионарных наблюдателей/комментаторов в тех же социальных сетях от обсуждения ключевого - куда идем? К миру или войне? Так или иначе, эфирные квоты все равно не решают главную проблему сегодняшнего дня: как сшить страну и как ее эффективно накормить", – говорит он.

4. Угроза крымскотатарскому языку

В связи с возможным введением квот на украинский язык в неоднозначной ситуации оказываются те немногие СМИ, которые вещают в Украине на крымскотатарском языке – это телеканал АТР, радио Meydan и детский телеканал Lale. Если законопроект о квотах примут в изначальном варианте, им придется сократить количество программ на крымскотатарском языке.

"Мы поддерживаем закон об украинизации телеэфира – мы только за то, чтобы украинский язык возрождался в СМИ. Но крымскотатарский язык находится сейчас в еще худшем положении в связи с оккупацией, он полностью задавлен русским языком в Крыму", – говорит "Стране" заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

По его словам, сейчас журналистские коллективы ATR, Lale и Meydan готовят официальное письмо к депутатам ВР и Уполномоченному Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву – с тем, чтобы до второго чтения в законопроект была внесена поправка, и крымскотатарский язык как язык коренного народа Украины также включили в квоту наряду с украинским языком.

"Иначе нам будет очень тяжело. Мы должны создавать программы на крымскотатарском языке, в том числе детские, расширять его звучание в эфире, это наше предназначение – иначе крымскотатарский язык просто умрет. Мы уже сейчас вещаем по-украински 30% эфира, стремимся как можно шире использовать государственный язык, и нам для стимула даже закон не нужен. Но нам нужно, чтобы и крымскотатарский язык сохранялся, регулярно звучал в эфире – только так его можно спасти", – объясняет Айдер Муждабаев.

5. В Европе не одобряют

Эксперты Совета Европы еще в 2016 году заявили, что квота в 50% (тогда обсуждалась такая цифра) украинского языка в теле- и радиоэфире противоречит стандартам ЕС. "Ни одна страна-член ЕС не имеет такой высокой квоты для отечественной аудиовизуальной продукции", - заключили эксперты.

У любого зрителя должно быть право выбора того языка, на котором он хочет получать информацию, считает исполнительный продюсер телеканала Current Time - информационно-аналитического телеканала, который является совместным проектом Voice of America и Radio Free Europe/Radio Liberty Кенан Алиев. Его комментарий относительно закона о квотах цитируют "Украинские новости".

"На каком языке зритель хочет получать информацию – это выбор зрителя. И, в этом случае, конечно же, многое зависит от качества контента, от того, на сколько он интересен зрителю и того, что он хочет получать: информацию, развлечения, культурные новости", - сказал Алиев.

Источник: from-ua.com